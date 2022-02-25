نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق أعملي كيلو بسكويت الشاي بدون ماكينة ولا بيض هش ومقرمش جدا أحلي من بتاع الحلواني في المقال التالي
البسكوت من المعجنات السهلة التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة لتناولها في الافطار مع الشاي ولكن ومع اقتراب عيد الفطر بدء الكثير من السيدات في البحث عن افضل طريقة لتحضير اكبر كمية من البسكويت باستخدام كوب واحد فقط من الدقيق ودون الحاجة التي استخدام الماكينة الخاصة بالبسكويت او استخدام الخلاط في خلط المكونات ولذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة تحضير اثنان كيلو من البسكويت للعيد من خلال كوب واحد فقط من الدقيق دون استخدام اي ماكينة خاصة بالبسكوت او اي جهاز اخر.
ما هي مقادير عمل بسكويت العيد
- كوب من الدقيق.
- كوبان من الزبدة الطرية.
- ثلاث حبات من البيض.
- معلقتان كبيرتان من الفانيليا.
- كوبان من السكر البودر
- نصف معلقة ملح.
- معلقتان رائحة برتقال.
ما هى طريقة تحضير بسكويت العيد في البيت
بسبب ارتفاع اسعار بسكويت العيد في المحلات اتجه الكثير من ربات المنزل الي تحضيره في المنزل بدلا من شراؤه بتكاليف عالية ولضمان جودته, ويمكن تحضيره في البيت بسهولة من خلال الخطوات التالية:-
- يتم خفق البيض مع السكر البودر والفانيليا جيدا لمدة لا تقل عن ربع ساعة بالمضرب الكهربائي حتى يتحول قوام الخليط الي كريمي ولونه الي الابيض.
- توضع الزبدة في درجة حرارة الغرفة حتى تصبح طريقة وبعد ذلك يتم خفقها جيدا بالمضرب حتى يصبح قوامها خفيف ويضاف عليها خليط البيض والسكر.
- يتم نخل الدقيق مع الملح على الاقل مرتين للتخلص من اي كتل موجودة به, ويضاف على الخليط السائل بالتدريج مع التقليب حتى تمتزج كل المكونات.
- يتم عجن البسكوت عشر دقائق وتوضع رائحة البرتقال على العجينة وتقلب.
- تترك عجينة البسكويت ربع ساعة حتى ترتاح وبعد ذلك يتم وضع العجين في قمع حلواني ويتم تشكيله على هيئة اصابع وترص في صينية مدهونة بالزيت.
- يجب ترك مسافة بين البسكوت حتى لا يلتصقا معا في الفرن ويترك البسكوت في الفرن نصف ساعة حتى ينضح بعد ذلك يترك في الصينية حتى يبرد ويتم تقديمه.
- يحفظ البسكويت في كيس داخل علبة محكمة الغلق ليبقي طازج لاطول فترة ممكنة.
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