بكوب دقيق أعملي كيلو بسكويت الشاي بدون ماكينة ولا بيض هش ومقرمش جدا أحلي من بتاع الحلواني

البسكوت من المعجنات السهلة التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة لتناولها في الافطار مع الشاي ولكن ومع اقتراب عيد الفطر بدء الكثير من السيدات في البحث عن افضل طريقة لتحضير اكبر كمية من البسكويت باستخدام كوب واحد فقط من الدقيق ودون الحاجة التي استخدام الماكينة الخاصة بالبسكويت او استخدام الخلاط في خلط المكونات ولذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة تحضير اثنان كيلو من البسكويت للعيد من خلال كوب واحد فقط من الدقيق دون استخدام اي ماكينة خاصة بالبسكوت او اي جهاز اخر.

ما هي مقادير عمل بسكويت العيد

كوب من الدقيق.

كوبان من الزبدة الطرية.

ثلاث حبات من البيض.

معلقتان كبيرتان من الفانيليا.

كوبان من السكر البودر

نصف معلقة ملح.

معلقتان رائحة برتقال.

ما هى طريقة تحضير بسكويت العيد في البيت

بسبب ارتفاع اسعار بسكويت العيد في المحلات اتجه الكثير من ربات المنزل الي تحضيره في المنزل بدلا من شراؤه بتكاليف عالية ولضمان جودته, ويمكن تحضيره في البيت بسهولة من خلال الخطوات التالية:-