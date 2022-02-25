إعملي فايش العيد بالسمن البلدي بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

الفايش بالسمن البلدي من أحلي وأطعم المخبوزات التي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل عام في وجبة الإفطار أو العشاء وهى من المخبوزات المفيدة جدا واللذيذة والتي تهدف إلي الإشباع، والفايش يحب تناوله الكثير من الإفراد خاصتا الكبار والصغار يحبونه بطعمه الحلو والشهي، وهو من أطعم المخبوزات وكما أن له أصناف عديدة وأشكال متنوعة وغالبية الأمهات يبحثون عن طريقة عمله، والفايش من عادات ومظاهر الاحتفال بفرحة العيد، ويفضل أكل الفايش بجانب كوب من اللبن أو الشاي، والذي يعطينا مذاق لذيذ وطيب وذات قيمة غذائية عالية، ولذلك من خلال افضل الطرق نقدم لك سيدتي أفضل وأحلي طريقة لعمل الفايش.

طريقة تحضير الفايش ومكوناته

المكونات

أربعة كيلو من الدقيق أو حسب الكمية التي تناسبك.

كيلو من السمنة البلدي أو الزبدة حسب الرغبة.

كيلو من اللبن الدافئ.

كوبان من السكر.

ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة كبيرة من المحلب.

ملعقة كبيرة من ألكركم.

كوبان من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل خميرة الفايش ومكوناتها

نقوم أولا بأعداد خميرة الفايش لكى تختمر قبل التحضير ويجب أحضار بطرمان زجاج لتحضير الخميرة به والتي تتكون من الآتي.

المكونات

كيلو من اللبن الساخن.

ثلاث أكياس من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

طريقة تحضير الخميرة

نقوم بإضافة ملعقتان السمسم المحمص على اللبن الدافئ ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة الخميرة الفورية عليهم ونضعهم في البطرمان الزجاجي ونقفل جيدا ونتركها حتى تختمر.

طريقة التحضير