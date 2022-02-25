نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكريم كراميل من المنزل بكل أسراره مثل المطاعم بخطوات بسيطة في المقال التالي
طريقة عمل الكريم كراميل من المنزل بخطوات بسيطة جدًا و سريعة، من أحلى وأطعم الحلويات واشهرها التي يعشقها الجميع الصغير و الكبير وهذا لأنها تتميز بطعمها الكريمي و اللذيذ فهو يعد من أكثر الحلويات المغذية جدًا لأنها تتكون من مكونات مغذية جدًا وهي الحليب و البيض لذلك ستكون مفيدة جداً لأطفالك ولأفراد أسرتك، فهي من الحلويات الخفيفة التي يمكنك تحضيرها دون مجهود أو تعب، هناك العديد من السيدات الذين يواجهون مشكلة أثناء تحضير حلوى الكريم كراميل ولكن بعد الآن سوف تحضرينه من المنزل احلى من المحلات وقوامه المتماسك و الكريمي.
مكونات الكريم كراميل
كما ذكرنا لكم هذه الحلوى يتم تحضيرها بمكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في كافة المنازل، وهو يتكون من طبقتين وسنبدأ بتقديم مكونات الكريم وهي:
- لتر من الحليب.
- نصف كوب سكر (100 مل)
- 6 حبات من البيض.
- 2 ملعقة صغيرة من الدقيق.
- ملعقتين من الفانيليا.
الكراميل
- كوب من السكر.
- مكعب صغير من الزبدة (يمكن الاستغناء عنه إذا لم يتوفر).
طريقة تحضير الكريم كراميل
- في البداية نقوم بتحضير الكريم لأنها الطبقة الأولى التي يتم اضافتها في القالب.
- نأتي بطاسة و نقوم بوضع كوب من السكر على نار متوسطة ونقلبه بملعقة خشبية حتى يأخذ اللون الذهبي.
- عندما يأخذ اللون الذهبي نرفعه من على النار ونقوم بإضافة مكعب الزبدة مع التقليب حتى يذوب مع السكر، هذه الخطوة ستعطي للكراميل لامعة مثل الجاهز.
- بعد ذلك نأتي بقالب الكريم كراميل ونقوم بتوزيع صوص الكراميل في القوالب.
- نبدأ في تحضير الكريم نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع نصف كوب من السكر ولتر من الحليب في الوعاء.
- بعد ذلك نضع الوعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر مع الحليب.
- في بولة صغيرة نقوم بضرب 6 حبات من البيض مع الفانيليا ضرب جيد لكى تزول كافة الروائح الغير محببة.
- مع التقليب بالمضرب اليدوي نقوم بإضافة البيض مع الخلط المستمر لكى لا يتم تسوية البيض.
- نضرب المكونات على نار متوسطة حتى يغلي الكريم كراميل و يختلطا.
- بعد ذلك نقوم بسكب الخليط في القالب.
- نأتي بصينية ونملئ منتصفه بالماء المغلي ونقوم بوضع قوالب الكريم الكراميل.
- ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة في الرف الأوسط.
- بعد ذلك نقوم يطفئ الفرن ونترك القوالب في الفرن حتى يبرد تماماً ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتماسك الكريم كراميل.
- نقوم بقلب قالب الكريم كراميل في أطباق التقديم ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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