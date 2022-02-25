خلطة النسكافية الخيالية لـ تبيض الوجه في يوم بشرة بدون رؤوس سوداء بدون عيوبه

الطماطم لتفتيح البشرة هي ااحل الأمثل لمحاربة الرؤوس السوداء، عليكي بتقطيع شرائح من الطماطم، ثم توزيعهاعلى كامل الوجه والاستلقاء لمدة 15-20 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، ثم يجفف الوجه بمنشفة.

الليمون مع النسكافية لتفتيح البشرة

بفضل المكونات الطبيعية بات من السهل الحصول على بشرة صافية وصحية، فقط ضعي على قطعة قطنية أو فرشاة أسنان نظيفة القليل من مزيج النكسافية مع قطرات من عصير الليمون وقومي بتمرمريها على المناطق المراد علاجها، ثم اتركي الليمون على البشرة حتي يجف لمدة 30 دقيقة، من بعدها يشطف الوجه بالماء الفاتر، وكرر العملية كل ليلة قبل الخلود إلى الفراش للوصول لنتيجة سريعة.

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