نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النسكافية الخيالية لـ تبيض الوجه في يوم بشرة بدون رؤوس سوداء بدون عيوبه في المقال التالي
- عمر شويل - جدة تبييض الوجه في يوم مع الخلطات الطبيعية يمكنك الحصول على بشرة نقية بيضاء بدون بقع داكنة أو ندوب، حيث تعمل الوصفات الطبيعية على العناية بالجلد والبشرة لتجعلها أكثر نضارة وحيوية، وذلك من خلال اتباع الوصفات التي من شأنها تقشير الطبقة الميتة من على الجلد ثم تفتح البشرة تدريجيا، كما تساعد بدورها في توحيد لون البشرة الغير موحدة، ولذلك اليون نريد أن نتعرف بالفقرات التالية في المقالة على بعض من الخلطات الطبيعي التي تعطيكي نتيجة فورية في تبييض الوجه والرقبة الأكثر عرضة بالاصابة بالاسمرار والبقع والنمش.
تبييض الوجه في يوم
طماطم لتفتيح البشرة
الطماطم لتفتيح البشرة هي ااحل الأمثل لمحاربة الرؤوس السوداء، عليكي بتقطيع شرائح من الطماطم، ثم توزيعهاعلى كامل الوجه والاستلقاء لمدة 15-20 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، ثم يجفف الوجه بمنشفة.
الليمون مع النسكافية لتفتيح البشرة
بفضل المكونات الطبيعية بات من السهل الحصول على بشرة صافية وصحية، فقط ضعي على قطعة قطنية أو فرشاة أسنان نظيفة القليل من مزيج النكسافية مع قطرات من عصير الليمون وقومي بتمرمريها على المناطق المراد علاجها، ثم اتركي الليمون على البشرة حتي يجف لمدة 30 دقيقة، من بعدها يشطف الوجه بالماء الفاتر، وكرر العملية كل ليلة قبل الخلود إلى الفراش للوصول لنتيجة سريعة.
ماسك الزبادي لتبييض الوجه في يومين
الشوفان مع الحليب لتفتيح البشرة
خلطة الطماطم مع الشوفان لتبيض الوجه
يعرف عصير الطماطم بخصائصه المذهلة التى تساعد في تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي وآمن تماما، أما الشوفان يقوم بدوره في تقشير البشرة بلطف للتخلص من الجلد الجاف والميت من على الوجه.
الطريقة
- اخلطي ملعقة صغيرة من رقائق الشوفان وعصير الطماطم .
- ثم ضعي المزيج على بشرة الوجه لمدة 20 دقيقة.
- ثم اشطفيه جيداً بعد ذلك، احرصي على تكرار الوصفة ثلاثة مرات في الاسبوع لتحقيق نتيجة مذهلة.