نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير فطائر المربي الشهية في الإفطار لأطفالك في المقال التالي
تعتبر المربى واحدة من أشهر الأصناف التي يتم تحضيرها وشرائها من الخارج على مائدة الإفطار وتتنوع ما بين نكهة الفراولة والتين والمشمش وكذلك يوجد مربي الجزر وغيرهم من الفواكه التي تعطي لها مذاق شهى لا يقاوم بالنسبة لكثير من الأفراد وكذلك وجبة أساسية للأطفال، لذلك يمكنك التشكيل من وجبة المربى لتحضير أصناف مختلفة مثل فطيرة المربى التي تعتبر شهيرة في المحلات والمخابز بمذاقها الشهي الذي لا يقاوم ومحبب لجميع الأفراد ويقبلون عليه بشهية كبيرة، وبسبب رغبة أفراد الأسرة في فطائر المربي تتسائل الأمهات عن طرق تحضيرها في المنزل بشكل مختصر غير مكلف لذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الوصفة عبر هذا المقال بالخطوات.
خطوات تحضير فطيرة المربى
مكونات التحضير:
- نصف كيلو جرام من الدقيق.
- نصف كأس من السكر الأبيض.
- نصف كأس من الزيت.
- بيضتان.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- رشة ملح.
- رشة قرفة.
- كيس من البيكنج باودر.
- كأس حليب سائل.
- ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.
- كأس ونصف من المربي.
طريقة التحضير:
- نبدأ بتحضير العجينة عن طريق سكب مكون الحليب أولاً في طبق عميق للعجن ووضع في مكون الزيت بالإضافة إلى الفانيليا السائلة ووضع المقدار علي نار هادئة حتى تذوب المكونات معاً.
- تحضير الخلاط الكهربائي ووضع فيه الدقيق وباقي المكونات الجافة ثم تشغيل الخلاط مرة واحده ثم يضاف البيض والخليط السائل الذي تم تحضيره وتشغيل الخلاط على سرعة هادئة.
- بعد ذلك يتم إخراج العجينة وعجنها باليدين حتى تكوين كرة متماسكة نوعاً ما حيث يتم عجن الخليط حوالي خمس دقائق على الأقل.
- نقوم بدهن العجينة بالزيت النباتي وووضع غلاف عليها من الخارج بكيس من النايلون ونتركها لمدة ساعه حتى تختمر ويزداد حجم العجينة.
- بعد ذلك يتم تقطيع العجينة وتشكيلها وفردها إلى دوائر صغيرة ويتم تحضير مقلاة بها زيت نباتي حيث يتم قلي قطع العجين بعد فردها وعند النضج يتم إخراجها.
- دهن الفطائر بالمربى ثم وضع اثنين معاً ملتصقين بالمربي وتكرار ذلك حتى الإنتهاء من الفطائر وبعد ذلك يتم تقديمها سواء باردة أو دافئه حسب الرغبة.
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