نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة والخل ستبدين في 16 حتي لو عمرك 70 وجهك أبيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة القهوة والخل سيجعلك بيضاء ويزيل التجاعيد والبقع، القهوة من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة حيث تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتقلل من التصبغات والكلف الذي يظهر في البشرة من أشعة الشمس بالتالي تفتيح البشرة بشكل فعال كما تقلل من حبوب البشرة وتساعد في التخلص من بثور البشرة البيضاء والسوداء, وتحتوي على العديد من الفيتامنيات التي تغذي الجلد وتقلل من تجاعيد البشرة, ولذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة طبيعية يمكن استخدام القهوة بها لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة الناتجة من حبوب البشرة.

خلطة القهوة والخل السحرية لتبيض البشرة والتخلص من تجاعيدها

دائما ما يتجه السيدات الي استخدام الخلطات الطبيعية للتخلص من اي عيوب في البشرة وتفتيحها بشكل فعال وتكون بديلة وفعالة وتكون بديلة عن المستحضرات الجاهزة التي قد تحتوي على زيوت من البرافين الذي يضر البشرة جدا, بجانب ان اسعارها غالية جدا, وتعد وصفة القهوة من افضل الوصفات التي يمكن تحضيرها على البشرة كالتالي:-

يتم خلط معلقة من القهوة مع معلقة من الخل ويقلب كل منهم معا.

يوضع على الخليط معلقة من النشا مع معلقة من زيت الزيتون وتقلب كل المكونات معا.

يتم فرد الخليط على البشرة مع فرك الخليط بحركات دائرية للتخلص من اي جلد متقشر على البشرة.

بعد ربع ساعة يتم شطف البشرة ويتم ترطيب البشرة بشكل جيد يمكن استخدام الوصفة كل اسبوع مرة فقط.

طريقة عمل مقشر القهوة لتبيض البشرة بسرعة الصاروخ

يحتوي مقشر القهوة على السكر التي تعمل مع التخلص من اي قشرة في البشرة والتخلص من اي جلد ميت كما تساعد في التخلص من اي اسمرار في البشرة, كما يقلل من الحبوب التي تظهر في البشرة ويساعد في التخلص من البكتيريا التي تسبب الحبوب كما يزيل اي دهون على البشرة ويعالج تصبغات الشمس ويتم تحضير المقشر بخلط معلقة قهوة ومعلقة سكر ومعلقة من زيت الزيتون, ومعلقة عسل ابيض ويتم وضع المقشرعلى البشرة مع فرك البشرة بالخليط خمس دقائق وبعد ذلك يتم شف البشرة جيد بماء بارد وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة.