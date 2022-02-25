حضري لأولادك الحواوشي الاسكندراني على طريقة المطاعم في المنزل

يعد الحواوشي الإسكندراني ‏من أحد الأكلات والوجبات المصرية الشعبية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص ويعشقها المصريين، حيث يتميز الحواوشي الإسكندراني بسرعة وسهولة تحضيرها في المنزل نظراً لانه يتميز بمذاق شهي وطعم رائع ومميز ‏وكما يعد الحواوشي من الأكلات والواجبات المفضلة المميزة التى تنال إعجاب الكثير وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بطريقة أفضل واشهى وبسيطة ويمكن أن تقومي بتحضرها في البيت على طريقة المطاعم وبمكونات موجودة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

المكونات:

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم .

أربع أكواب من الدقيق الأبيض .

ربع كوب من الزيت الذرة .

أثنين ‏ كوب من الماء الدافيء .

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة .

عدد ست ثمرات من البصل المفروم الناعم .

عدد ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم الناعم .

ثمرة واحدة من الفلفل الحار المفروم .

ملعقة كبيرة من السكر .

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة .

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة كبيرة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :