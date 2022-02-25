قام المطبخ الاندونيسي باختراع أشهر الوجبات العالمية حتى الآن الأندومي الذي يمكن تصنيفه من أنواع الشعرية أو المكرونة وقد قامت اندونيسيا بالإبداع في تحضيره خاصه بسبب التوابل الشهية التي يتم وضعها عليه حتى الآن لم يتم ظهور تلك التوابل في أيّ من أصناف الوجبات المشابهه، ولكن بسبب أن الأندومي يندرج تحت الوجبات السريعة وسهلة التحضير التي لا تأخذ خمسة عشر دقيقة فقط للتحضير مما يجعل علامات الاستفهام حوله كثيرة بسبب تخوف بعض الأفراد من الوجبات التي تتميز بسرعة التحضير مما يجعل الأمهات تمانع من تناول الأندومي للأطفال على الرغم من عشق الأطفال للأندومى لذلك ظهرت فكرة تحضير الأندومي في المنزل وبمذاق شهي ولذيذ وصحي في ذات الوقت لذلك نقدم لكم خطوات تحضير الأندومي المنزلي عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الأندومي في المنزل

الأندومي ينضم إلى أحد أنواع الشعرية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع وقد اختلفت أصناف الأنواع الخاصه به ولكن عند ذكر اسم الأندومي فإنه يصاحب هذه الوجبة الكثير من القلق بشأن الشائعات بشأن الأضرار الصحية التي يتم تداولها عند تناول الأندومي خاصة عند الإكثار من إضافة التوابل عليه بسبب احتوائها على بعض من المواد الحافظة طريقة تحضير الأندومي الشهي بالطريقة المنزلية الصحية ولكن اليوم نجد لكم الحل البديل بنفس مذاق الأندومي اللذيذ الذي يجعله أكثر من الوجبات السريعة من حيث الإقبال عليه وهو طريقة تحضير الأندومي المنزلية التي احتار الجميع في تلك الطريقة بسبب مذاقه الذي لا يقاوم وفي ذات الوقت تعتبر وجبة صحية بأمان ولا تختلف كثيراً عن الوجبة الأصلية وللتعرف على خطوات التحضير يمكنك المتابعة عبر هذا المقال.

مكونات التحضير:

مقدار 500 جرام من المكرونة الاسباجيني.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من مسحوق بودرة البصل.

شطة حسب الرغبة.

اثنين من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي الفاخر.

رشة من الكمون.

طريقة التحضير:

نحضر إناء للطهي به مقدار من الماء مناسب لحجم المكرونة ثم إضافة المكرونة كما هي أو تكسيرها إلى قطعة حسب الرغبة. بعد اضافه المكرونة تأتي خطوة وضع التوابل المخصصة التي تم ذكرها الفلفل الأسود والملح بالإضافة إلي مرقة الدجاج التي تتحكم في مذاق الطعام. تحضير صينية صغيرة الحجم أو طاسة لطهي الأندومي ووضع فيها مقدار الزيت ثم بودرة الثوم والبصل والشطة إذا كنت ترغب في مذاق حار للأندومى. يتم تقليب المكونات فى الزيت حتى نقوم بتحضير النكهه الخاصه بالاندومي، بعد أن يتم النضج والسلق المكرونة المكونات السابقة التي تم تحضيرها نقوم بإضافتها إلى النكهه الحالية. يتم تقليب كافة المكونات جيداً وتركها على نار هادئة حتى تندمج المكرونة مع التوابل ويتم تقديم الاندومي بعد ذلك ساخناً بالهناء والشفاء.

ملحوظة:

إذا كنت ترغب في تحضير وجبة مليئة بالفوائد الصحية يمكنك إضافة قطع من الخضراوات أو اللحوم وإعدادها مع المكونات للتمتع بفوائد صحية متعددة.