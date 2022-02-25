أسرار عمل بسكويت القرفة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

يعد بسكويت القرفة من أنواع البسكويت والمخبوزات الشهية واللذيذة التي تقدم كوجبة خفيفة وحيث يمكن تناول بسكويت القرفة بجانب الشاي والمشروبات الساخنة، كما أن بسكويت القرفة يقبل على تناوله العديد من الأشخاص الأطفال والكبار، وكما أن القرفة تدخل في العديد من الوصفات، وكما يتميز بسكويت القرفة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ ‏ويتميز بمذاق رائع ورائحة مختلف عن أنواع البسكويت الاخري، ‏يتميز بسكويت القرفة بأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت القرفة الشهي بطريقة مضمونة ومعروفة في البيت بمذاق مختلف وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت القرفة

القرفة تعتبر من النكات المحببة لبعض الأفراد ويتم إضافة مكون القرفة في الكثير من الأشياء خاصةً المعجنات وكذلك أصناف الكيك لإعطاء نكهات القرفة اللذيذه وعادةً ما يصاحب إضافة القرفة القليل من السكر حتى يعطي مذاق ورائحة محببة ومرغوبة لدي الأفراد ويوجد أشهر أنواع القرص بنكهات القرفة على الرغم من بساطة القرفة.

المكونات:

ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض .

نصف كوب من الزبدة الغير مملحة .

ثلاث ملاعق صغيرة من شراب الذرة لايت .

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون .

ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة .

ربع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم .

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة المطحون .

ذرة من من ملح الطعام .

بيضة واحدة .

طريقة التحضير :