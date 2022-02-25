نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احضرى الدجاج المشوي بتتبيلة مميزة على الفحم مثل المطاعم في المقال التالي
تعتبر وصفات الدجاج المشوي من أشهر وجبات الدجاج التي يتم الإبداع فى طرق تحضيرها والابتكار فيها بسبب التتبيلة المميزة التي يمكن الإبداع فيها من خلال إضافة بعض المكونات الجديدة وهذا ما يعتبر سلسلة الإبداع والتجديد في مذاق الدجاج المشوي حتى أنها لا تستمر على مذاق معين، وكذلك يمكن تحضير الدجاج المشوي بطرق متعددة مثل الدجاج المشوي في الفرن أو على الفحم حيث يفضل البعض تلك الطريقة والبعض الآخر طريقة الفحم، ويمكنك اليوم تحضير الدجاج المشوي بالتتبيلة مميزة ومختلفة وتحضير أطباق من السلطة والأرز والطحينة بجانب الوجبات حيث تعتبر تلك الوجبة مناسبة للتقديم في العزومات أو لأفراد الأسرة وإذا كنت ترغب في التعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير الدجاج المشوي بالتتبيلة
مكونات التحضير:
- دجاجة متوسطة الحجم مقطعة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- عدد من فصوص الثوم المهروسة.
- رشة من توابل البابريكا.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- رشة من الكركم.
- ملعقة من الملح.
طريقة التحضير:
- نقوم بتحضير التتبيلة أولاً حتى تمتزج جميع المكونات معا وتخرج في النهاية بنكهات مميزة لذلك نحضر طبق عميق من البلاستيك.
- سكب عصير الليمون أولاً ثم إضافة التوابل والملح وفصوص الثوم بالإضافة إلي البصلة التي تم فرمها وباقي التوابل من البابريكا والكركم والفلفل الأسود وإذا كنت ترغب في إضافة المزيد من التوابل لا وجود ضرر في ذلك.
- نتروك التتبيلة جانباً حتى تتفاعل مع بعضها وننتقل إلى الدجاج حيث يتم تقطيعها إلى ثمانية قطعة وغسلها جيداً بالماء والملح والخل.
- بعد تجهيز الدجاج وتصفيته من الماء يتم إضافة قطع الدجاج في التتبيلة السابقة التي تم تحضيرها ويتم تغليف طبق التتبيلة بالدجاج بكيس من النايلون.
- يتم وضع الدجاج بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ثمانِ ساعات على الأقل حتى تأخذ لحوم الدجاج المذاق الشهي.
- تحضير الشواية الشبكية الخاصة بشوى الدجاج ورص عليها قطع الدجاج ثم وضعها في منتصف الشبكة في الفرن ويمكنك وضع أسفل الفرن قطع من الفحم، وبعد نضج الدجاج بمرور ساعه وربع تقريبا مع التقليب يتم تقديمها بعد ذلك.
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