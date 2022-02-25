نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الغسالة.. تفصيص البسلة بسرعة الصاروخ اكتر من 20 كيلو هتفصصيهم في 5 دقائق ووفري وقتك ومجهودك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفصيص البسلة في الغسالة بسرعة الصاروخ ، البسلة من الخضروات المفيدة جدا التي يمكن تناولها وتحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر التي تغذي الجسم وتساعد في النخلص من الخلايا السرطانية من الجسم كما تعمل على تقوية مناعة الجسم والتخلص من التهابات المفاصل, ويمكن تحضير البسلة بالعديد من الطرق ولكن اكثر ما يعاني منه ربات البيوت عند تحضير البسلة هي تفصيص البسلة لانه يحتاج الي وقت طول, ولكن خلال هذا المقال سنوضح طريقة تفصيص البسلة بسهولة وسرعة كبيرة باستخدام الغسالة.

كيفية استخدام الغسالة لتفصيص البسلة

البسلة من الخضروات التي تحتاج لوقت طويل لتفصيصها, ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة سهلة وسريعة لتفصيص البسلة وتعد طريقة الغسالة من افضل الطرق التي تساعد في تفصيص البسلة بسهولة وفي وقت قصير وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

يتم وضع البسلة في اناء به ماء على النار ويضاف اليها معلقة من السكر ومعلقة من الملح, وتترك ثلاث دقائق في الماء المغلي فقط.

يتم تصفيه البسلة من الماء الساخن وتوضع في كمية من الماء البارد ثلاث دقائق ايضا.

يتم وضع كمية من الخل في الغسالة لتطهيرها قبل وضع البسلة.

توضع البسلة في قطعة من القمش النظيفة ويتم ربط القماشة وبعد ذلك توضع في الغسالة ويتم تشغيل الغسالة دقيقتين فقط.

يتم فتح القماشة وفصل القشور عن حبات البسلة بسهولة واستخدامها.

ما هي خطوات عمل شوربة البسلة

شوربة البسلة واحدة من افضل انواع الشوربة اللذيذة والخفيفة والمغذية ايضا كما انه من السهل جدا تحضيرها في البيت, حيث توضع معلقة من السمن البلدي في حلة على نار هادئة, وتترك حتى تسخن يوضع بها بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة مع التقليب حتى يصبح لونها اصفر وبعد ذلك توضع البسلة المغسولة ويتم التقليب خمس دقائق ويوضع ثمرة جزر مقطعة مربعات ويقلب كل منهم معا وبعد ذلك يضاف على الخضار كمية من الماء المغلي, ويضاف معلقة من الملح ومعلقة فلفل اسود ويمكن اضافة مكعب من المرقة الجاهزة, ويغطي الخضار ويترك حتى ينضج تماما وتقدم الشوربة.