طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الغريبة في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود

تعد الغريبة من الحلويات الشعبية المصرية اللذيذة والمعروفة أنها من الحلويات التى تقدم في الاعياد، وهى من الحلويات المحببة اكل الأشخاص، وتقدم الغريبة مع الكحك والبيتي فور في العيد لتكون أول حلوى إفطار بعد شهر رمضان المبارك كاحتفال بالعيد، وقد تكون من الحلويات التي تباع في كل مكان ولكن بأسعار باهظة، وتحرص كل أم على تحضير كافة الوصفات والحلويات بطريقة صحية وبأقل تكلفة، سوف نقوم بتحضير حلوى الغريبة بطريقة سهلة وباكثر من طريقة.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة

المكونات

٤ أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من السكر الناعم.

٢ كوب من السمنة البلدى.

بياض بيضة واحدة.

رشة من الملح.

فانيليا.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير

في بولة كبيرة باستخدام المضرب الكهربائي نقوم بخفق السمت البلدى حتى يتغير لونها إلى اللون الفاتح.

نقوم بإضافة السكر ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر وتمزج المكونات ثم نضيف بياض البيض والفانيليا ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج تماماً.

نقوم بإضافة الدقيق والملح ونعجن باليد حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم ونضغط عليها من المنتصف ونقوم بوضع قطعة من المكسرات المتاحة سواء بندق او لوز أو فستق مطحون.

وترص الغريبة في صينية الخبز وتوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق حتى تمام النضج من غير تغيير لونها.

تترك حتى تبرد تماماً ثم نقوم بحفظها في عبوة خاصة بالحلويات حتى التقديم.

طريقة تحضير الغريبة بالسميد

المكونات

٤ اكواب من الدقيق.

٢ كوب من السمن.

٢ ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

٢ كوب من السكر.

فانيليا.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير