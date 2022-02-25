نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة جدتي.. تخلصي من الشيب نهائياً بالقرنفل وودعي الشعر الأبيض إلى الأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة القرنفل لعلاج الشيب، يعاني الكثير من الناس مع تقدم العمر ظهور الشيب” الشعر الأبيض”، مما يسبب إزعاج لدى كافة الرجال والنساء ويبحثون عن طرق للقضاء عليه، ومن المعروف أن هناك الكثير من الصبغات التي يمكن استخدامها ليتم صباغة الشعر، ولكن هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق طبيعية حتى لم يتضرر الشعر بسبب المواد الكيماوية، ومن خلال مقال اليوم سوف نقدم لكم وصفة القرنفل لعلاج الشيب بطريقة سهلة وبسيطة.

وصفة القرنفل السحرية لعلاج الشيب

يبحث الكثير من الأشخاص عن وصفات طبيعية للتخلص من الشيب، لذلك يمكنك معرفة وصفة القرنفل لعلاج الشيب من خلال الآتي:

المكونات

كريم مرطب.

قرنفل.

زيت قرنفل.

زيت زيتون.

زيت سمسم.

زيت جردل.

طريقة عمل وصفة القرنفل للشعر الأبيض

تتمثل وصفة القرنفل لعلاج الشيب من خلال الآتي:

في البداية نحضر وعاء ونضع به عيدان القرنفل.

بعد ذلك يتم وضع زيت السمسم على عيدان القرنفل واستمر في التقليب جيداً.

يتم إضافة بعد ذلك زيت القرنفل مضاف إليه زيت الزيتون.

نضع بعد ذلك زيت الخردل، واستمر في التقليب مرة أخرى جيداً.

يضاف هذا الخليط على الكريم ونقلب المكونات جيداً.

نضع غطاء على الوعاء ويترك الخليط في غرفة مظلمة لمدة يوم كاملاً.

يتم رج المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضهم البعض.

طريقة استخدام الوصفة

نضع كمية كافية من الخليط على بصيلات الشعر التي تعاني من الشيب وتريد إخفاءه.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو لإزالة الخليط من الشعر تماماً.

في النهاية يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

صبغ الحواجب وتكثيفها بالقرنفل

كما يمكن استخدام خليط القرنفل وزيت الزيتون فى صبغ الحواجب وتكثيفها من خلال حرق بعض حبات القرنفل، ثم طحنهم حتى يصلوا ألى قوام البودرة، ثم يتم خفقهم مع بعض قطرات زيت الزيوت وبواسطة فرشاه الحواجب توضع عليها، وتترك حتى تفك وتفرك ثم تغسل.

في الختام نكون توصلنا إلى نهاية المقال وتحدثنا عن وصفة القرنفل لعلاج الشيب، كما تعمل هذه الوصفة على ترطيب الشعر وتنعيمه.