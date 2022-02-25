الشتا بيتميز بالالوان الدافية ، والاكسسوارات الشتوية زي السكارف, الايس كاب ، وده بيدينا فرصة اننا نغير في اللوك بتاعنا ونصمم ونبتكر ستايلات مختلفة لخروجاتنا اليومية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة تنسيقات شتوية تستوحي منها اللوك بتاعك.

تنسيقات شتوية تستوحي منها اللوك بتاعك:

السويتر الصوف يعتبر من اهم القطع في موسم الشتا ، لانه عملي جدا ومريح ومناسب للشغل او الجامعة ، بالاضافة انك تقدري تنسقيه بستايلات مختلفة وجديدة كل يوم ، ممكن تنسقيه على بنطلون جينز, جيبة, بنطلون جلد, بنطلون كلاسيك ، مع بوت, شوز فلات, شوز بكعب, حذاء رياضي ، يعني قدامك مجموعة اختيارات واسعة جدا تخليكي كل يوم تجددي اللوك.

بالنسبة للاحذية الانكل بوت من الحاجات المفضلة للشتا ، ومن الالوان الاساسية اللي المفروض تكون عندك هما الاسود والبني ، لبسه هيضيف اناقة للوك بتاعك ، بالاضافة انه هيبقى عملي جدا في الايام الممطرة.

ال Trench coat, والجواكيت المصنوعة من الفرو تعتبر من القطع الاساسية للشتا اللي المفروض تكون موجودة في دولابك.

كمان ال Chunky sweaters, وال Oversized ، من القطع الموضة جدا لموسم الشتا والمناسبة جدا للوك الجامعة ، ممكن تنسقيه في لوك طبقات وتلبسي معاه سكارف.

تعالوا نشوف مع بعض بالصور مجموعة من التنسيقات:

تنسيقات شتوية

11 نصيحة بسيطة هتساعدك تنسقي اللبس مع الاكسسوارات عشان تطلعي بلوك حلو