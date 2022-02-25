طريقة عمل البسبوسة بجميع الطرق أسرار جديدة تعرفها لأول مرة، حيث تعتبر البسبوسة من الحلويات الطعمة اللذيذة التي يعشقها الجميع والكثير ولها وصفات كثيرة لصنعها ومن خلال ذلك المقال نتعرف علي طريقة عمل البسبوسة والمقادير المطلوبة، كما نكشف لكم إليه التحضير بأكثر من طريقة منها علي سيل المثال علي بالزبادي.

طريقة عمل البسبوسة

المقادير الواجب توافرها للحصول على بسبوسة رائعة جاءت كالتالي:



معلقة بيكينج بودر.

كوب وربع دقيق قمح.

معلقة جوز الهند.

زبادي صغيرة.

معلقة عسل نحل.

كوب سمن.

نصف كوب سكر.

مقادير الشربات

معلقتين من عسل النحل.

كوب ماء.

عصير ليمون.

نصف معلقة فانليا.

كوب سكر.

أسهل طريقة لعمل البسبوسة العادية

القيام بوضع دقيق البسبوسة في حلة، وإضافة السكر وجوز الهند والبيكينج بودر، مع التقليب لتكوين الخليط .

القيام بوضع السمنة في وعاء جديد، وإضافة ملعقة عسل، والتقليب، وان امكن وضعها على النار حتى يمتزج الخليط. نضع خليط السمنة والعسل على خليط الدقيق ونقوم بالتقليب. القيام بدهان الصينية بالسمن، ثم نضع العجينة فيها ونقوم بتوزيعها بالتساوي بالصينية، ونضيف المكسرات للتزين حسب الرغبة، ثم ندخلها الفرن لمدة ٣٠ دقيقة لكي يتغير لونها إلى الذهبي، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبدة السعودي. في المدة التي يتم فيها وضع البسبوسة في الفرن، نقوم بتجهيز الشربات، نقوم بوضع السكر والماء في وعاء ونقلبه، ثم نضعه على النار، وعندما يبدأ في الغليان نقوم بإضافة عصير الليمون والفانيليا وملعقتين العسل النحل، ثم نتركه على نار هادئة يغلي لمدة دقائق ثم ننزله من علي النار. عندما تطيب وتنضج البسبوسة نخرجها من الفرن ونضيف إليها الشربات، ونتركها حتى تهدأ من الحرارة، ثم القيام بتقطيعها وتقديمها بالشفاء والهناء، ونذكر برابط طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي للشيف حسن

المقادير والمتطلبات اللازمة جاءت كالتالي:



كوبان زبادي.

عدد 2 بيضة.

كوبان سكر.

بكيت فانليا.

باكينج بودر.

اربع أكواب سكر.

كوب سميد.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والبيض

نقوم بتشغيل الفرن على حرارة (180) درجة، واليكم برابط طريقة عمل الكبيبة.

نقوم بإحضار قدر ونضع فيه البيض والفانيلا، والسكر، نقوم بخلط المكونات هذا . نضع في قدر جديد السميد، والزبادي، ثم عملية العجن، ثم نضيف البايكنج بودر، وجوز الهند. نضيف السميد إلى البيض ونخلطهم معا، ونذكركم برابط طريقة عمل الشاورما السورية. نفرغ الخليط في صينية مدهونة بالزيت، وندخلها في الفرن. نصب الشربات للبسبوسة الساخنة عند خروجها من الفرن. ثم التقديم.

أنواع عمل البسبوسة

هناك أنواع كثيرة جدا لعمل البسبوسة وكل نوع يختلف مذاقة عن الآخر، لذا تجد أهم طرق عمل البسبوسة والتي يستمتع بطعمها الملايين من حول العالم هم التالي:

البسبوسة بجوز الهند.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.

البسبوسة بالمكسرات.

طريقة عمل البسبوسة العراقية.

البسبوسة الشامية.

طريقة عمل البسبوسة بقطع الفاكهة المجففة.

وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة عمل البسبوسة بجميع الطرق أسرار جديدة تعرفها لأول مرة.