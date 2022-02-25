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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحنيذ السعودي في البيت بالخطوات للحصول على طعم خيالي، حيث بدأ ظهور أكلة الحنيذ في بلاد الخليج ولاقت شعبية كبيرة وانتشارا امتد لجميع دول الخليج، ويأتي ذلك لسهولة الطهي ولاسيما الطعم الشهي الرائع خاصة انه قريب من نفس الأكل الخليجي كالمندي واللحم المقلقل وهى من ضمن الأكلات الأخري المشهورة، وحيث أن تعد الأكلات حول مستوى العالم مقياس ومؤشر عن ثقافة أصحاب البلاد ويرجع ذلك لاختلاف أنواع الأكل والمحاصيل بالإضافة إلي طعم بعض اللحوم يختلف من بيئة لاخرى وأيضا تنوع الأسماك واختلافها في بعض المناطق الحارة أو الباردة، ولكن مع الانفتاح وسهولة النقل والشحن أصبحت أي بلد بإمكانها من تجهيز أي أكلة ومن هنا انتشرت المطاعم الغربية في البلاد العربية والمطابخ الأسيوية في بلاد أوروبا.

طريقة عمل الحنيذ تختلف من دولة إلي أخري ولكن تعد طريقة عمل الحنيذ السعودي وطريقة عمل الحنيذ اليمني هو أكثر الطرق انتشارا، حيث تعد هذه الوجبة من الوجبات الرئيسية في اليمن والسعودية، نظرا لأنها لها طعم خيالي يعشقة الصغير والكبير، ويتم تقديمه في جميع المناسبات الاجتماعية في معظم دول جزيرة العرب او دول الخليج.

طريقة عمل الحنيذ السعودي

من هنا كانت السبب في الانتشار الواسع لأكلة الحنيذ عندا أصبح العالم مفتوح ومع كثرة السفر وتبادل الثقافات والتي كان من شأنها تبادل وتنوع الأكلات في أي مكان بالعالم على عكس الماضي، حيث تركزت في بلاد اليمن والسعودية ثم انتشرت إلى بلاد الوطن العربي بالكامل واصبح يوجد مطاعم كثيرة في مصر تقدم هذه النوعية من الأكلات ولكن بأسعار مرتفعة نسبيا، ونستعرض إليكم طريقة عمل الحنيذ بالبيت وبكل الأسرار والمقادير الخاصة بالمكونات.

طريقة عمل الحنيذ باللحم

تعتبر اكلة الحنيذ واحدة من اشهر المأكولات الخليجية والتي أخذت شهرة كبيرة في شبه الجزيرة العربية ولهذا السبب تنوعت الأكلة وجرا عليها الكثير من التعديلات مثل الحنيذ الجنوبى والحنيذ اليمنى وأيضا جرت التعديلات على طرق التسوية أيضا مثل الحنيذ في الفرن والحنيذ في القصدير والحنيذ في حلة الضغظ، وبالنسبة الحينذ باللحم فيمكنهم من تجربة طهيه في البيت ونوصل لكم المكونات والمقادير وطريقة التحضير والطهي وطريقة التقديم، ونذكركم برابط عمل المكرونة الايطالية.



المكونات والمقادير المطلوبة لعمل الحنيذ بالبيت

واحد ونصف كيلو جرام من اللحم وبالعظم. ثلاثة فص ثوم شرائح. اثنين حبة من القرنفل. اثنين بصلة كبيرة. عدد 2 عود من القرفة. واحد ملعقة كبيرة بهارات اللحم. الملح حسب الرغبة.

طريقة عمل الحنيذ بالبيت

أولا يتم رش التوابل وخلطها على اللحم مع الملح مع القرفة والقرنفل والثوم وتوضع بأكملها داخل ورق فويل كبير من الالمونيوم .

ثانيا بعد لف الفويل جيدا يتم وضعه على نار هادئة لمدة ساعة ونصف او اقل قليلا حتى ينضج تماما، ونذكركم برابط عمل الكبسة بالدجاج .

ملحوظة (اللحم سوف ينضج دون إن يحترق وبدون الماء أو الزيت).

. ملحوظة (اللحم سوف ينضج دون إن يحترق وبدون الماء أو الزيت). ثالثا يتم بعد طفي النار يتم فك الفويل بحزر ونقل اللحم على طبق التقديم.

وأخيرا يقدم اللحم الحنيذ على طبق من الأرز ويمكن أن يتم تزيينه برشة من المكسرات المقلية، ونذكر برابط عمل المقلوبة باللحم.

وفى النهاية قد وصفنا في المقال طريقة عمل الحنيذ باللحم واستعرضنا المقادير والمكونات الخاصة بطريق بالبيت وكذلك طريقة التحضير، ندعوكم لكتابة رأيك في طريقة عمل الحنيذ السعودي في البيت بالخطوات للحصول على طعم خيالي.