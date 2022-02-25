فطائر سهلة في المقلاة بدون تخمير بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز

فطائر سهلة في المقلاة ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، ولا فرن، لذلك فهي تصلح للفطور، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة الفطائر الروسية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر سهلة في المقلاة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر سهلة في المقلاة

تتكون فطائر سهلة في المقلاة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 أكواب ونصف من الدقيق (420 جم).

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

كوب شاي من الحليب (90 مل).

ملعقة صغيرة من السكر.

10 جم من صودا الخبز.

150 جم من الجبنة الموزاريلا المبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

170 جم جبنة فيتا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الملح. كوب زيت نباتي (200 مل).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر سهلة في المقلاة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والحليب والسكر وصودا الخبز والملح والبقدونس المفروم ناعم والجبنة الموزاريلا المبشورة والجبنة الفيتا، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة.

بعد ذلك نضيف ملعقتين كبار من الزيت النباتي ونلم العجينة ونكورها.

ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونرش فوقها دقيق، ثم نفردها بالشوبك على شكل فطيرة بسمك وسط.

ثم نحضر كوب ماء عادي، ثم نقطع به الفطيرة إلى فطائر صغيرة.

بعد ذلك نلم العجينة المتبقية ونكورها، ثم نفردها مرة ثانية ونقطعها بالكوب فطائر صغيرة.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت النباتي ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه الفطائر وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها تكتسب لونا ذهبيا أيضا.

بعد ذلك نرفع الفطائر من المقلاة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم فطائر سهلة في المقلاة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

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المقادير

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

نصف كوب من المايونيز.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

طريقة التحضير