نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري قراقيش بالعجوة في المنزل حلوى سهلة وبسيطة في المقال التالي
تعد قراقيش العجوة ، من المخبوزات التي تقدم في الأعياد في الكثير من الدول العربية، وعند تحضيرها علي الإفطار في الصباح يصبح الإفطار أكثر تميزاً ولذة، ويتم تقديمها مع كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وهي من أشهي المخبوزات التي يعشقها الكثيرون كونها تؤكل مع المشروبات الساخنة، وتعتبر أحد أشهر المخبوزات السريعة المتوافرة في معظم البيوت المصرية، لذا يبحث النساء عن طرق تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وتتنوع طرق تحضيرها بين العجوة والملبن والسمسم والسادة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل قراقيش بالعجوة في المنزل كل سهولة.
مكونات عمل قراقيش بالعجوة
تحتوي هذه الحلوى علي مقادير بسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي:-
- كيلو من الدقيق المنخول.
- ربع كيلو من السمن.
- ربع كيلو زيت كريستال.
- كوب ماء دافئ أو حليب للعجن.
- ربع ماء دافئ للخميرة.
- 3 ملاعق كبار لبن ودرة.
- باكو بكينج بودر.
- 3 ملاعق كبار سمسم محمص.
- معلقة كبيرة ونصف من السكر.
- رشة ملح.
- معلقة كبيرة ونصف من الخميرة.
- مقدار معلقة كبيرة ينسون.
- معلقة كبيرة شمر مجروش.
للحشو:-
- نصف كيلو عجوة.
- مقدار معلقة كبيرة زبدة.
- معلقة كبيرة سمسم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي خطوات تحضير قراقيش بالعجوة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالاتي:-
- في ربع كوب ماء ضعي الخميرة والسكر وقلبيهم جيداً، ثم نتركهم جانباً حتي تتفاعل مع بعضها.
- ثم في بولة ضعي الدقيق والملح واللبن والسمسم والشمر واليانسون وقلبيهم مع بعض جيداً.
- بعد ذلك سخني السمن والزيت من غير ما يسخنوا أوي ونزليهم علي الدقيق وابدئي شربي الدقيق بالمادة الدهنية.
- ثم نزلي الخميرة بعد ما تتفاعل وقلبيهم جيداً، ثم ضيفي الماء أو اللبن بالتدريج لحد ما العجينة تلم وتكون طرية.
- بعد ذلك غاطيها وسبيها تتخمر نصف ساعة في مكان دافئ، ثم ضعي للعجوة معلقة كبيرة زبدة ومعلقة كبيرة سمسم واعجنيهم جيداً.
- ثم خذي جزء من العجين وافردي مستطيل بسمك نصف سم وافردي علي نصف العجين طبقة رقيقة من العجوة.
- وابدائي لفيها رول وقطعيها ورصيها علي صينية ألمونيوم مدهونة بالزيت.
- بعد ذلك اتركيها تتخمر مرة أخري وبعدها دخليها فرن، مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط حتي تأخذ لون ذهبي.
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