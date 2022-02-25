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عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص الروزيه الصوص الوردي، وهو عبارة عن نوع من أنواع الصلصه يتم استخدامها لتجهيز الباسطة بطرق مختلفة ومتنوعة ويتم استخدامها مع المكرونة وبالتالي لا تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات ليتم تجهيزها فى المنزل، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية طريقة عمل صوص الروزيه.

عمل صوص الروزيه الصوص الوردي

المكونات، ملعقتين من زيت الزيتون وبصل مقطعة ناعم أو ملعقتين من زبدة غير مملحة وملعقتين من السكر البني وكوب حليب كامل الدسم أو كوب كريمة طهي وربع كوب جبنه بارميزان واثنين علبة من صلصة الطماطم.

طريقة التحضير

يتم تجهيز مقلاة وإضافة فيها الزبدة والزيت ثم نضع البصل لمدة دقيقتين على الأقل والثوم وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضع صلصة الطماطم ونقوم بإضافة الفلفل الأسود والملح والسكر وتقلب المكونات على نار هادية لمدة 25 دقيقة.

بعد ذلك يتم رفعها من على النار ونضع الحليب أو الكريمة كاملة الدسم ثم نقوم بإضافة الجبن وباقي التوابل وتقلب جيداً وتترك حتى تهدأ وبالتالي أصبحت جاهزة لإستخدمه.

طريقة عمل باستا روزيه

بعد الانتهاء من تجهيز الصوص الوردي يمكن عمل الباستا بطريقة مميزة من خلال الخطوات التالية،

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء ونضع فى الماء ثم المكرونة بعد أن تغلي الماء جيداً ونقوم بإضافة الملح ثم نضع الباستا بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الزيت النباتي على المكرونه وتقلب.

بعد ذلك نقوم برفع المكرونة من على النار ويتم أخذ كوب من ماء السلق ويتم التصفية باقي الماء بعد ذلك نقوم بوضع نصف كوب ماء من المكرونة على الصوص حتى يزداد كثافته وبعد الانتهاء نقوم بوضع المكرونة فى طبق التقديم وإضافة عليها الصوص الذي قمنا بتجهيزه ويمكن إضافة القليل من الريحان أو الزعتر للتزيين كما يمكن إضافة رقائق الفلفل الحار وذلك على حسب الرغبة.