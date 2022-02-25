كرسبي رول الطازج سويته بنفس طعم طازج بسر النكهة المميز، مطاعم الطازج تخرج دائما بمأكولات لذيذة شهية الطعم والشكل ولا تجد مثلها في المطاعم الأخرى وتنفرد بسر الطعم والتتبيلة في أغلب أكلاتها لتجذب العملاء لها ومن ضمن تلك المأكولات كرسبي رول المقرمش اللذيذ ويحبه الكبار والصغار ويكثر الطلب عليه من الطازج، وكرسبي رول الطازج عبارة عن خبز التورتيلا ويحشو بالدجاج والجبن وتغطس السندوشات من الخبز في الكورن فليكس وتقلى في الزيت حتى تكون مقرمشة من الخارج بلون ذهبي طبقة خارجية مقرمشة بطعم لا مثيل لها.

كرسبي رول الطازج بتتبيلته المميزة

كرسبي رول يعد من أشهر الوجبات السريعة التي ينال شهرة وطلب كبيرة في مطاعم الطازج بكل الفروع، يمتاز الطازج بأنه يقدم مأكولات لها قيمة غذائية وتوفيرها بأن تكون في متناول الجميع، لذا أحضرنا لكم سر صنعه وتتبيلة كرسبي رول بنفس النتيجة والقرمشة الخارجية لمذاق رائع.

مكونات كرسبي رول طازج

لعمل الدجاج الحشوة الداخلية نحتاج إلى عدد 2 صدور دجاج مقطعة إلى شرائح طولية. عدد 4 ملاعق كبيرة من الزيت. ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من البابريكا. خبز تورتيلا. عدد 4 شرائح من الجبن شيدر. كوب من جبن موتزاريلا مبشورة. لعمل الصوص عدد 5 ملاعق كبيرة من الكاتشب. عدد 5 ملاعق كبيرة من المايونيز. ملعقة صغيرة من الخردل. ملعقة صغيرة من الشطة. خليط لصق الرول عدد 2 ملعقة من طحين مخلوط بالقليل من الماء. خليط طبقة تغطية الرولات عدد 2 بيضة مع ملح وفلفل أسود. مع ربع كوب من الحليب مع عدد 2 كوب من الكورن فليكس مطحون. مع كمية من الزيت للقلي والتحمير زيت غزير.

خطوات تحضير رولات كرسبي طازج ولا ألذ منها