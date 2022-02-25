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عمر شويل - جدة طريقة تحضير شرائح الخبز المقلية، يحب كثير من الأشخاص تناول الوجبات الخفيفة على وجبة الإفطار أو العشاء وبالتالي يهتمون بتجهيز أو تناول شرائح الخبز المقلي حيث تكون من الوجبات اللذيذة والشهية بعيداً عن الطرق التقليدية في تناول الأطعمة سواء على وجبة الإفطار أو العشاء حيث يمكن تجهيز شرائح الخبز المقلي في وقت سريع للغاية بجانب أنها من الوجبات الخفيفة على المعدة، لهذا سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة لتجهيز شرائح الخبز المقلية الحلوة.

مقادير شرائح الخبز المقلي

المكونات شرائح خبز وزيت للقلي وشربات وجوز هند مبشور.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى، يتم وضع شرائح الخبز المقطع على هيئة دوائر سواء الخبز الكيزر أو الفينو ووضعه في مقلاة فيها زيت غزير وساخن وتترك لمدة دقيقتين ثم يتم رفعه من على النار، وإضافة عليه الشربات ثم يتم وضع عليه جوز الهند المبشور ويتم تناول شرائح الخبز المقلية الحلوة بجانب كوب من الشاي أو الحليب أو القهوة وذلك على حسب الرغبة.

طريقة تحضير بأن كيك الذرة

المكونات، كوب دقيق وبيضاء وحبه بصل وملعقة من الملح والفلفل وذرة حلوة ونصف ملعقة من الثوم البودر والبابريكا وبصل أخضر حلقات.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الدقيق والبيض ثم نضع الثوم البودرة والبابريكا وتقلب المكونات مع بعضها ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والبصل الأخضر المقطع إلى حلقات وتقلب المكونات مع بعضها جيد.

بعد ذلك يتم عمل أقراص على هيئة دوائر ووضعها فى مقلاة فيها زيت ساخن ويتم تقليبها على الجانبين حتي تنضج أو يحمر لونها ويتم وضعها علي مناديل ورقية لإمتصاص الزيت الزائد ثم يتم وضعها فى أطباق التقديم وتناول وبالهناء والشفاء.