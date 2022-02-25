المناقيش تعتبر من ضمن الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثيرين حول العالم، حيث يرغب في تناولها الصغار والكبار فهي تُعد واحدة من المعجنات التي يُمكن تحضريها دون بذل مجهود، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل عجينة المناقيش وخلطاتها، كما سنوفر طرق مختلفة لعملها للاستمتاع بالمذاق الشهي للمناقيش كما سنتطرق لإمكانية حشوها بحشوات متنوعة على حسب رغبتك.

طريقة عمل عجينة المناقيش وخلطاتها

ترغب الكثير من السيدات في عمل المناقيش بكل سهولة ودون بذل مجهود وبمكونات بسيطة متوفر في أي منزل، ولكي تتمكنين من عمل المناقيش لابد من اتباع الخطوات التالية وهي:

ثلاث أكوب من الدقيق المنخول.

ملعقة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ربع كوب فقط من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة تحضير وعمل المناقيش

يتم إحضار وعاء عميق ونضيف به السكر، والماء، والخميرة الفورية ونتركهم لمدة ربع ساعة.

نخلط الحليب مع البيكنج بودر، والطحين ثم نستمر في الخلط ونضيف الزيت.

يتم خلط باقي المكونات ونستمر في العجن حتى تتجانس بشكل جيد.

نخلط المكونات ونتركها حتى تتضاعف وتتخمر ثم نقطعها إلى دوائر.

نبدأ بحشوها بالجبن والزعتر على حسب رغبتك.

طريقة عمل المناقيش بالزعتر

يُمكنك عمل المناقيش بإضافة الزعتر عن طريق الآتي:

كمية مناسبة من الطحين المنخول.

القليل من الماء الدافئ.

ملعقة من الخميرة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

القليل من الزيت.

كمية مناسبة من الزعتر.

نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير