نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير البيتزا بالكفتة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير البيتزا بالكفتة، يحب كثير من الأشخاص تناول البيتزا بطرق مختلفة ومتنوعة ولكن من خلال مقال اليوم سوف نقوم بتجهيز البيتزا بالكفتة بطريقه جديدة ومختلفة وتتميز بمذاق شهي وهي من أكثر الأكلات المفضلة لدي الكبار والصغار وخاصة الأطفال يحبون تناولها، لهذا يمكن وضع فيها العديد من المكونات المفيدة لصحة الجسم واليكم الخطوات المكونات المطلوبة.

طريقة عمل بيتزا الكفتة

المكونات: 2 كوب دقيق وملعقة من الخميرة مع ملعقة من السكر وقليل من الملح وملعقتين من الزيت و2 ملعقة من اللبن البودرة والجبنة الرومي وموتزريلا وزيتون أسود حلقات وفلفل رومي حلقات وماء.

مكونات الكفتة ، لحم مفروم 2 بصل مبشور قرفة ناعمة ملح فلفل أسود زيت بيضاء بقسماط ناعم.

الصوص، عصير طماطم وزيت ملح فلفل أسود، ثوم.

طريقة تحضير بيتزا الكفتة

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه الدقيق واللبن البودر والخميرة والسكر والماء وتقلب المكونات ثم نقوم بوضع الماء حتى تصبح عجينة متجانسة ونقوم بإضافة الزيت وتترك حتى تخمر العجينة جيد.

بعد ذلك يتم فردها على هيئة دائرة كبيرة ونضع عليها الصلصة ثم يتم إضافة الكفتة ونضع حلقات الزيتون والفلفل الرومي ونضع عليه الجبنة الرومي والموزاريلا وتوزيعها ثم يتم وضعها في الفرن ويتم تسخينه قبلها بعشر دقائق وتترك على نار متوسطة حتى تنضج.

طريقة تحضير الكفتة، يتم تجهيز وعاء ووضع فيه اللحمة المفرومة ونقوم بإضافة الجنزبيل والبيض والبقسماط والبصل والثوم وتقلب المكونات مع بعضها جيدا ونضع الملح ثم يتم تشكيلها على هيئة كرات صغيرة وتجهيز صينية فيها القليل من الزيت ويوضع فى الفرن حتى تنضج.

طريقة تحضير الصوص، يتم خلط الثوم في وعاء على النار وإضافة الزيت ثم نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود حتى تتسبك.