تحضير مشروبات ستاربكس الشهيرة في المنزل مشروبات ستاربكس المنزلية Starbucks

تحضير مشروبات ستاربكس في المنزل، تشتهر مشروبات ستاربكس في جميع دول العالم ويسعى لتناولها العديد من الأشخاص ولكن قد يجد البعض أن المشروبات المقدمة في ستاربكس تكون مرتفعة الثمن قليلًا لهذا نلجأ إلى طرق تحضير مشروبات ستاربكس في المنزل، وهذا ما سنعرفكم به في السطور القادمة.

مشروبات ستاربكس المنزلية Starbucks

ليس من الصعب أن نقوم بتحضير مشروبات ستاربكس Starbucks في المنزل فهي ليست معقدة وتعطي نفس المذاق الذي نحصل عليه عند زيارة المقهى، إليكم أسهل طريقة لعمل مشروبات ستاربكس:

طريقة عمل آيس كوفي ستاربكس

من أشهر مشروبات القهوة المقدمة في المقهى إذ تتكون من:

كوب ماء مثلج.

طعم جانبي حسب الرغبة مثل الفانيليا.

وربع كأس سكر أبيض اللون.

كمية من الحليب وهو مكون اختياري.

أربع إلى خمس ملاعق بودرة قهوة حسب الذوق.

مكعبات ثلج.

الطريقة

نضع الماء والسكر سويًا ونخلطهم في وعاء واحد ومن ثم إضافة القهوة والحليب والطعم الإضافي لهما. نتأكد من خلط المكونات السابقة جيدًا حتى تذوب القهوة والسكر في الماء والحليب. ولمذاق أفضل يجب تركه في الثلاجة لأكثر من 10 ساعات. وعند الاستخدام نستخدم قطعة شاش نظيفة لتصفية القهوة وإضافة مكعبات الثلج لها.

طريقة عمل كراميل ماكياتو استاربكس

من أكثر المشروبات التي يطلبها العديد من الزائرين المذاق المميز الخاص بها إذ تتكون من:

كأس حليب مثلج.

نصف كوب حجمه صغير اسبريسو بارد.

ملعقة من صوص الكراميل مع ملعقة فانيليا.

مقدار حسب الذوق كراميل.

مع مكعبات ثلج.

الطريقة

في قاع الكوب المستخدم يتم صب الفانيليا في الأسفل. ومن ثم تكسير مكعبات الثلج بعض الشيء وصبها في الكوب. وبعد ذلك يُصب مقدار مشروب الاسبريسو البارد ويليه صوص الكراميل بالتدريج. نقوم بعد ذلك بالتقليب برفق بين المقادير حتى تصير ممتزجة جيدًا. يوضع الكراميل في الجزء العلوي من الكوب ويزين بصوص الكراميل في النهاية.

طريقة عمل لاتيه بالفانيليا من استاربكس

من المشروبات المفضلة لمن يحبون مذاق الفانيليا ويتكون من:

ربع كأس حليب طازج.

كوب مشروب اسبريسو.

ملعقتان حجم كبير فانيليا سائلة.

الطريقة