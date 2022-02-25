طريقة عمل فتة الشركسية في البيت

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عمر شويل - جدة طريقة عمل فتة الشركسيه في المنزل، تعتبر هذه الوجبة من أكثر الأكلات المشهورة في صينية وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ وتساعد على تدفئة الجسم في موسم الشتاء بشكل كبير للغاية بجانب أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الهامة لجسم الإنسان ويجب تناولها الكبار والأطفال بسبب مذاقها اللذيذ، لهذا سوف أوضح لكم طريقة تجهيز فتة الشركسيه بطريقة مميزة وجميلة ولن تحتاج الكثير من الوقت أو المجهود عند تجهيزها في المنزل.

عمل فتة الشركسيه

المكونات كوب من الدقيق وكوب من الكريمة وملعقتين من عين الجمل المفروم ومكعبات صدور دجاج مسلوقة وكوب من اللبن وكسكسي وخبز لبناني محمر وبصل مفرومة وملعقة من عصير الليمون وربع ملعقة من جوزه الطيب والثوم البودر ومرقه ولبنة.

طريقة تحضير فته الشركسية

يتم تجهيز وعاء وإضافة في اللبن ثم الدقيق وتقلب المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع جوزة الطيب والثوم البودر ونضع عليه الملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم وضعها على النار وإضافة السمنة والمرق حتى تصبح بشاميل في الخطوة التالية نقوم بوضع الكسكسي مع السمن لمدة خمس دقائق مع التقليب ثم نقوم بوضع المرق في وعاء جديد ويتم تشويح عين الجمل في قليل من السمنة.

بعد ذلك نقوم بإضافة البصل والثوم في قليل من السمنة ثم يتم خلطة البشاميل مع الكريمة والبصل والثوم وعين الجمل ثم يتم وضعها في الخلاط بعد أن تبرد قليلا ويتم خلطها جيدا حتى تصبح ناعمة.

بعد ذلك يتم وضع الخبز فوق اللبن ثم الكسكسي بعد وضعها في طبق التقديم ويتم وضع الدجاج ثم نقوم بإضافة البشاميل ويتم تزيينها بعين الجمل ثم تناولها وبالهناء والشفاء.