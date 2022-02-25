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عمر شويل - جدة أحلى المشهيات اللذيذة "كفتة البطاطس باللحمة المفرومة" في المنزل بمكونات سهلة - ثقفني
تعد كفتة البطاطس من الوصفات التي يوجد بها نسبة من النشويات الموجودة في البطاطس والبروتين الموجود في اللحم، تعد من الوصفات الأساسية في العزومات، ويتم عملها للإفطار في شهر رمضان، كما تعد من المقبلات اللذيذة التي يلجأ إليها عدد كبير، كما يتم تقديمه مع العديد من الوجبات مثل المكرونة بالبشاميل، والجلاء وتعد هذه الوصفة سريعة جدا في التحضير كما يمكن إعدادها مسبقا ووضعها في الفريزر، يفضلها الأطفال في التناول عن الكثير من الأطعمة الأخرى، كما يمكن وضع بعض الخضروات مع خليط الكفتة.
مكونات كفتة البطاطس باللحم المفروم
- نصف كيلو من البطاطس.
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة مبشورة.
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- كوب من البقسماط المطحون.
- 3بيضة.
- كوب من الطحين
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة ملح.
- نصف ملعقة كمون.
- بهارات كفتة.
طريقة عمل كفته البطاطس باللحمة المفرومة
- نقوم بتقشير البطاطس ووضعها في لتر ونصف من الماء وتوضع علي النار مع ملح وتترك حتى يتم السلق.
- نخرج البطاطس من الماء ونقوم بهرسه وتركها حتى نعصج اللحم.
- نضع اللحمة المفرومة مع بصلة مفرومة ونقوم بتعصيجها.
- نضع البهارات على اللحم
- نضيف اللحم المفروم على البطاطس المهروسة ونخلطها، نضع البصل المبشور بعد تصفيته من الماء.
- نضيف بهارات الكفتة الجاهزة لأنها تعطى مذاق رائع مع البطاطس.
- نقوم بوضع بيضة واحدة مع الخليط وتساعد على تماسك الكفتة.
- نضع الكزبرة المفرومة والفلفل الأسود والكمون وملعقة من الدقيق نعجن البطاطس مع اللحم.
- نقوم بعمل أصابع الكفتة.
- نضع الكفتة في الدقيق ثم نقوم بوضعها في البيض المضروب مع الفلفل الاسود.
- نضع الكفتة في البقسماط المطحون المبهر بالملح والفلفل نكمل باقي الكمية.
- نضعها في الفريزر نصف ساعة وبعدها نقوم بقليها في زيت غزير على نار متوسطة نقوم بإخراجها من الزيت عندما تأخذ اللون الذهبي الجميل
- نضعها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت ونضعها في مصفاة.
- تقدم مع المكرونة بالصلصة أو مع العيش ويتم عمل طبق سلطة خضراء وسلطة طحينة السمسم.
- توضع في طبق موضوع به خضر أو جرجير أو كزبرة مفرومة.
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