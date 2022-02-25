طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية بخطوات بسيطة وسهلة في منزلك

من الموضوعات التي تشغل بال العديد من السيدات في الوقت الحالي هي طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي حيث تعاني العديد من النساء والفتيات الصغيرة ايضا من ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر للغاية لذلك ترغب جميع النساء والفتيات من التخلص من هذه المشكلة التي يعاني منها العديد من النساء بكل تأكيد، كما يجب الإشارة أن صبغ الشعر يعتبر من الأمور التي تفضلها العديد من السيدات بشكل كبير للغاية، حيث يرغبون دائما في صبغ الشعر بجميع الألوان التي تعتبر من احدث صيحات الموضة وتعتبر الألوان الغامقة من الألوان المنتشرة في الوقت الحالي بشكل كبير للغاية، وبالطبع سوف نقدم لكم اليوم طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي بشكل سهل وبسيط للغاية، من خلال مجموعة من المكونات الطبيعية السهلة للغاية وجميع المكونات موجودة في منزلك، حيث لا ترغب النساء في الوقت الحالي من استخدام المستحضرات التجميل التي تؤثر على الشعر بشكل كبير على المدي البعيد، تابعوا معانا طريقة عمل هذه الصبغة بكل سهولة في المنزل.

طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية

يمكنكم تحضير هذه الصبغة بكل سهولة في المنزل بمكونات طبيعية من خلال المقادير الآتية:

كوب حناء صغير

علبة سفن أب صغيرة

5 ملاعق كبيرة كركم

ماء مغلي للعجن.

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون النحاسي

يمكنكم تحضير صبغ الشعر باللون النحاسي بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

يجب عليكم خلط كافة المكونات مع بعضها جيدا.

ثم يتم ترك هذا الخليط لمدة أربع ساعات في الثلاجة.

يتم وضع الخليط على الشعر لمدة أربع ساعات كاملين من أجل الحصول على نتائج مضمونة.

ثم يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.

يتم غسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك ايضا.

مكونات صبغ الشعر باللون الكستنائي

كوب صغير من الحناء

علبة زبادي

3 ملاعق كبيرة خل التفاح

ملعقة من عصير الليمون

مغلي البابونج للعجن

طريقة التحضير والاستخدام