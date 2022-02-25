طريقة عمل السويسرول الشهي في المنزل بمكونات موجودة في كل بيت

يعتبر السويسرول من أفضل أنواع الحلويات الغربية التي يحبها الكبار والصغار ويقبل عليها كثير من الناس كنوع من التغيير لأطفالهم ويمكن حشوه بأكثر من حشوة ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وعجينته طرية وطعمها خفيف ومختلف عن أي نوع من الحلويات وتحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل السويسرول، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها.

مكونات عمل السويسرول في المنزل

ربع كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب من السكر الناعم

خمسة من البيض كبير الحجم مع فصل البياض عن الصفار

ربع كوب من الكاكاو البودر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

طريقة عمل السويسرول في المنزل