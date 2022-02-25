كفته الدجاج بالبطاطس بطريقه سهله وبسيطه في المنزل حيث تعد وجبه سهله وسريعه التحضير كما تعد من اشهي والذ أطباق الدجاج والمفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار كما يمكن أن تقدم كوجبه رئيسيه بجانب الارز أو المكرونه أوتقدم من أطباق المقبلات بجانب الوجبات الرئيسية.

المقادير المطلوبة لعمل كفتة الدجاج بالبطاطس

3 حبات من البطاطس متوسطه الحجم.

صدور دجاج مقطعه.

جزرة مبشورة.

قطع صغيرة فلفل أخضر.

جبن موزاريلا.

3 حبات من البيض.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

كزبرة وجنزبيل.

كاري وكركم

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من البقسماط.

طريقة تحضير كفتة الدجاج بالبطاطس

نبدأ بغسل البطاطس جيدا ثم تسلق وتقطع ثم يتم هرسها جيدا.

تقطع صدور الدجاج قطع صغيرة ثم توضع في القليل من الزيت.

نضيف كل من البيض مع الجزر المبشور والفلفل الأخضر مقطع قطع صغيرة وجبن الموزريلا ونقلب جيدا ثم نضيف قطع الدجاج.

توضع في الثلاجة لمده لا تقل عن 3 ساعات حتي تتماسك.

نبدأ بتشكيل الكفتة إلي أصابع أو حسب الرغبة.

نضع الزيت على النار على نار متوسطة حتي يسخن ونضع الكفتة في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم توضع في الزيت حتي يتم الطهي جيدا.

المقادير المطلوبة لعمل البانيه

نصف كيلو من صدور الدجاج .

زيت للتحمير.

كوب من الدقيق مع كوب بقسماط.

2 حبه من البيض.

المستردة حسب الرغبة.

بصلة متوسطة الحجم تقريبا.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيره فلفل الأسود.

ربع ملعقه صغيره من الكمون.

نصف ليمونه.

طريقه تحضير بانيه الدجاج