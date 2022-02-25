بكوب من السميد اعملي حلوى ليالي لبنان الشهية بطعم رائع ومميز في المنزل

تعد حلوى ليالي لبنان من الحلويات المشهورة في لبنان ويعشقها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والسميد ومكونات آخرى كما يدخل السميد في كثير من الحلويات، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما ان طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلوى ليالي لبنان الشهية في المنزل.

مقادير عمل حلوى ليالي لبنان

تحتوي حلوى ليالي لبنان على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من السميد.

٤ حبات من البيض.

ماء زهر.

٧ أكواب من الحليب.

فستق مجروش.

نصف كوب من السكر.

رشة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير حلوى ليالي لبنان الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء من البلاستيك ونقوم بخلط البيض مع الفانيليا ونقلبهم جيداً. ثم نحضر وعاء آخر ونقوم بخلط السميد مع السكر والحليب ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة ماء الورد على النار مع التقليب حتى يغلي. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض مع التقليب حتى يغلي، ثم نقوم برفع الخليط من على النار ونسكبه في إناء من البايريكس. ثم نقوم برشه بالفستق المجروش على الوجه، ثم نتركه حتى يبرد بعد ذلك ندخله إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن ٣ ساعات ثم تصبح جاهزة للتقديم مع رشها بالشربات الخفيف عند التقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق حلوى ليالي لبنان لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-