كباب الدجاج العراقي بطريقتين شوي بالمنزل سهل وسريع وبطعم رائع

طريقة عمل كباب دجاج عراقي باقل تكلفة وبكمية تكفي 7 اشخاص نتعرف اليوم من خلال موقعنا ثقفني على اسهل طريق. لتحضير كباب الدجاج العراقي الذي يتميز بطعمه الشهي واللذيذ، حيث يشتهر المطبخ العراقي بأفضل الأطباق صاحبة المذاق الطيب، واليكم خطوات التحضير.

طريقة عمل كباب دجاج عراقي

المكونات

نصف ملعقة من بودرة الفلفل الحار.

نصف ملعقة كركم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة.

ملعقتان من الكاري.

حزمة من البقدونس المفروم .

حبّة من البندورة الطماطم.

حبة واحدة جزر.

بصلة مقطعة إلى مكعبات.

كوب كبير من الطحين.

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

كمية من الزيت النباتي .

طريقة التحضير

يتم وضع كلا كمية البندورة، الجزر والبصل في الخلاط ويتم فرم المكونات معا لدقيقتين ليس اكثر حتي لا تصبح عصير معك.

في وعاء واسع يتم وضع ضع الخليط ثم يضاف عليه كمية البقدونس المفروم والفلفة الحار والكاريمع الكركم والطحين وتخلط جميع المكونات معا جيدا.

ثم نبدأ بإضافة كمية صدور الدجاج ثم يرش الملح ونخلط جميع الممونات مرة أخري معا.

نضع عجين كباب الدجاج في الثلاجة البراد وتتركحتي مرور ساعة.

نخرج بعدمرور المدة الكباب من الثلاجة ونبدأ في تشكيل الكباب على شكل كرات متوسطة الحجم، نستمر على ذلك حتي نفاذالكمية.

في مقلاة يتم وضع كمية الزيت ونتركهحتي يسخن من ثم توضع كمية الكباب واحدة تلو الأخري حتي تتحمر معك على الجانبين وتصبح مقرمشة ثم تصفي ونخرجها في طبق التقديم مع الخبز الساخن وبألف هنا وشفا.

طريقة عمل كباب الدجاج العراقي في الفرن

كما يمكن تحضير كباب الدجاج العراقي بطريقة أخري عن طريق شويها في الفرن، من خلال اتباع ذات المكونات والطريقة ثم يتم تشكيل الكفتة على اسياخ خشبية ثم يتم اشعال الفرن على درجة 180 ويتم ادخال اسياخ كباب الدجاج ويتترك حتي تنضج مع مراعاة تقليبها على الوجهين، ثم تقدم وصحتين وهنا.