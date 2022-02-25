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عمر شويل - جدة عندك زبادي وزيت ودقيق تعالى نعمل احلى عيش سهل ولذيذ ومن غير ما تحتاجى للفرن - ثقفني
عيش الزبادي ،كثيرًا ما نريد تناول العيش البلدي المخبوز الطازج في المنزل، ولكن يخشى البعض من أن يقوم بإعداده بطريقة غير صحيحة، لذلك ومن خلال السطور القادمة، سنوضح لكي أسهل طريقة لعيش الزبادي، يمكن إعدادها في المنزل في 10 دقائق، وبدون استخدام الفرن.
عيش الزبادي ،كثيرًا ما نريد تناول العيش البلدي المخبوز الطازج في المنزل، ولكن يخشى البعض من أن يقوم بإعداده بطريقة غير صحيحة، لذلك ومن خلال السطور القادمة، سنوضح لكي أسهل طريقة لعيش الزبادي، يمكن إعدادها في المنزل في 10 دقائق، وبدون استخدام الفرن.
مكونات عيش الزبادي
جميع مكونات عيش الزبادي، موجودة ومتوفرة في كل مطبخ، فكل ما عليكى هو تحضير المكونات التالية:
مكونات عيش الزبادى
- ٢ كوب دقيق
- كوب زبادي
- نصف معلقة صغيره بيكنج بودر
- ربع معلقة صغيره ملح
- ربع معلقة صغيره خميرة فوريه
- ربع معلقة صغيره سكر
- ربع كوب ماء
طريقة إعداد عيش الزبادي
- في البداية قومى بتحضير الخميرة، من خلال إضافة ربع كوب من الماء الدافئ، ثم يضاف إليها ربع ملعقة صغيرة من السكر، وربع ملعقة صغيرة من الخميرة.
- تترك الخميرة لمدة 10 دقائق حتى ترتفع ونتأكد من أنها نشطة.
- ثم بعد ذلك قومى بإحضار وعاء عميق، ثم قومي بإضافة 2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات إلى نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وربع ملعقة من الملح.
- اخلطى المكونات السابقة معًا جيدا، ثم قومى بإضافة الخميرة التي تم تجهيزيها، وكوب من الزبادي.
- ابدئي في عجن جميع المكونات السابقة، بالعجان او باستخدام يديكي ،حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك قومى بوضع العجينة في وعاء نظيف، ثم قومى بتغطية الوعاء بقطعة من القماش، واتركيها في مكان مظلم ودافئ لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك قومى بإخراج العجين من الوعاء، ثم قومي بتقطيعها إلى نصفين، وكل نصف إلى 5 أجزاء.
- ابدئي في تحضير كل قطعة على شكل كورة، ثم قومي بفرد كل كورة على شكل دائرة متوسطة الحجم.
- بعد الانتهاء من تجهيز كل القطع، قومي بوضع طاسة على درجة حرارة منخفضة، وضعي كل رغيف عليها، و ابدئي بالضغط على أطراف العجين، وقومي بتقليبه على الجهتين.
- ستلاحظين ارتفاع رغيف العيش و انتفاخه قليلا، قومى بإخراجه على شبكة أو مصفاة، واتركيه قليلا حتى يبرد.
- بعد ذلك يمكن أن تقومي بدهن العيش بزيت الزيتون، أو إضافة ورق البقدونس، او تقديمه على حسب الطريقة المفضلة.
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