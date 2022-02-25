عندك زبادي وزيت ودقيق تعالى نعمل احلى عيش سهل ولذيذ ومن غير ما تحتاجى للفرن

عيش الزبادي ،كثيرًا ما نريد تناول العيش البلدي المخبوز الطازج في المنزل، ولكن يخشى البعض من أن يقوم بإعداده بطريقة غير صحيحة، لذلك ومن خلال السطور القادمة، سنوضح لكي أسهل طريقة لعيش الزبادي، يمكن إعدادها في المنزل في 10 دقائق، وبدون استخدام الفرن.

مكونات عيش الزبادي

جميع مكونات عيش الزبادي، موجودة ومتوفرة في كل مطبخ، فكل ما عليكى هو تحضير المكونات التالية:

مكونات عيش الزبادى

٢ كوب دقيق

كوب زبادي

نصف معلقة صغيره بيكنج بودر

ربع معلقة صغيره ملح

ربع معلقة صغيره خميرة فوريه

ربع معلقة صغيره سكر

ربع كوب ماء

طريقة إعداد عيش الزبادي