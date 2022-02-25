احذر نقص “فيتامين الحياة” أهم فيتامين في حياتك لا تهمل في هذه العلامات

قد نلاحظ بعض التغيرات التي تحدث بسبب نقص بعض الفيتامينات في الجسم حيث يعد فيتامين الحياة واحد منها فبمجرد نقص هذا الفيتامين تظهر بعض الأعراض التي سوف نتحدث عنها في الكلمات القادمة، ولكن ما المقصود بفيتامين الحياة.؟ المقصود به هو “فيتامين ب 12” الذي ينتج عن نقصه أضرار كثيرة سوف نذكرها الآن.

علامات نقص فيتامين الحياة

وكما ذكرنا في الأعلى فقد عرفنا بأن فيتامين الحياة يقصد به فيتامين “ب 12” والذي ينتج من نقصه بعض الآثار مثل:

في البداية قد لا يلاحظ الأفراد نقص فيتامين “ب12” في أجسامهم إلا بعد زيارة الطبيب نتيجة إصابتهم بالتعب والوهن الشديد.

الشخص المصاب بنقص فيتامين “ب 12” يشعر دائمًا بالدوخة وعدم القدرة على التحكم في الأعصاب.

علامات الإصابة بنقص فيتامين “ب 12” لا تظهر مرة واحدة وإنما تتراكم داخل الجسم ولا تظهر مرة واحدة وذلك لأن تخزين الفيتامين داخل الكبد يساعد الجسم على الاحتفاظ به أطول فترة ممكنة.

لذلك تظهر علامات نقص الفيتامين بعد فترة طويلة قد تصل لسنوات، ثم بعد ذلك تبدأ العلامات في الظهور وأول الأجهزة الذي يؤثر عليه هو الجهاز العصبي.

حيث يبدأ الشخص يشعر (بألم شديد في الساقين، عدم الاتزان، الدوار، زيادة ضربات القلب وسرعتها، عدم القدرة على أخذ النفس، بالإضافة إلى قرحة اللسان واحمراره بشكل غير طبيعي).

مشاكل نقص فيتامين الحياة.

تحدث مشاكل صحية جسيمة نتيجة نقص فيتامين ب 12 في الجسم والتي منها الآتي: