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عمر شويل - جدة حضري أطعم وألذ شاورما بالفراخ من المنزل بتتبيلة سهلة أحلى من المطاعم - ثقفني
شاورما الفراخ من السندوتشات السريعة التي تقدم في المطاعم والمحلات و تتميز هذه الوصفة برائحتها الشهية التي يعشقها الجميع، كما تتميز بطعمها المميز جدًا فهي من الوجبات السريعة الاقتصادية التي يمكن أن تقومي بتحضيرها من المنزل وتقديمها لابنائك وأفراد أسرتك والابتعاد عن الشراء من الخارج فهي تتكون من مكونات بسيطة جدًا و تتميز تتبيلها السريعة و البسيطة.
مقادير الشاورما الفراخ
هذه الوصفة المميزة مكونات تحضيرها بسيطة فهي تتكون من مجموعة من التوابل وهي:
- كيلو من الفراخ البانيه المقطع شرائح.
- كوب من الزبادي.
- نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكاري.
- ربع ملعقة صغيرة من الكركم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- 2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- طماطم مقطعة شرائح جوليان.
- بصل مقطعة شرائح رفيعة جوليان.
- فلفل رومي مقطع شرائح رفيعة جوليان.
- 5 معالق من عصير الليمون.
- 3 معالق كبيرة من الخل الأبيض.
- زيت نباتي.
طريقة تحضير شاورما الفراخ
- نقوم أولا بتحضير الفراخ البانية ونقوم بغسلها جيدًا بالماء والدقيق والليمون حتى نتأكد أنها أصبحت نظيفة.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع الفراخ البانية شرائح رفيعة متوسطة ومتساوية الحجم.
- ثم بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونضيف الخل الأبيض و الليمون و الملح والفلفل الأسود و الكمون، الزعتر، الثوم البودر، البابريكا، البصل البودر، الكاري.
- نقلب كافة هذه المكونات مع بعضها حتى يمتزجا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم المفروم و ملعقتين من الزيت على التتبيلة مع التقليب و الخلط المستمر حتى يمتزجا المكونات.
- نقوم بوضع قطع الفراخ المقطعة شرائح على التتبيلة.
- بعد ذلك نقلب التتبيلة مع شرائح الدجاج جيدً لكي تتشرب منها تماماً.
- قومي بتغطية شاورما الدجاج ونتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل، هذه الخطوة ستعطي الشاورما طعم مميز ورائحة رائعة.
- نبدأ بتقطيع البصل والفلفل الرومي والطماطم إلي شرائح رفيعة جوليان.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على نار متوسطة ونضيف القليل من الزيت.
- عندما تسخن الطاسة تماما ونتأكد من ذلك نقوم بوضع شرائح الدجاج المتبلة.
- نقوم بتقليب الشاورما على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة حتى يتم تغيير لونها و تكتمل تسويتها.
- آخر دقيقة نقوم بوضع الطماطم والفلفل الألوان والبصل على الشاورما.
- نشوحها لمدة دقيقة ثم نرفعها من على النار.
- يمكننا تقديم الشاورما هكذا، ويمكن عمل سندوتشات نأتي بعيش التورتيلا او السوري ونقوم بإضافة الشاورما ويمكن إضافة الخيار المخلل و القليل من صوص الكاتشب و صوص المايونيز ونلفها.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على نار متوسطة ونقوم بوضع سندوتش شاورما الدجاج لكى يأخذ اللون من جميع الجوانب و بالصحة والهنا.
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