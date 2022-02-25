حضري أطعم وألذ شاورما بالفراخ من المنزل بتتبيلة سهلة أحلى من المطاعم

شاورما الفراخ من السندوتشات السريعة التي تقدم في المطاعم والمحلات و تتميز هذه الوصفة برائحتها الشهية التي يعشقها الجميع، كما تتميز بطعمها المميز جدًا فهي من الوجبات السريعة الاقتصادية التي يمكن أن تقومي بتحضيرها من المنزل وتقديمها لابنائك وأفراد أسرتك والابتعاد عن الشراء من الخارج فهي تتكون من مكونات بسيطة جدًا و تتميز تتبيلها السريعة و البسيطة.

مقادير الشاورما الفراخ

هذه الوصفة المميزة مكونات تحضيرها بسيطة فهي تتكون من مجموعة من التوابل وهي:

كيلو من الفراخ البانيه المقطع شرائح.

كوب من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

طماطم مقطعة شرائح جوليان.

بصل مقطعة شرائح رفيعة جوليان.

فلفل رومي مقطع شرائح رفيعة جوليان.

5 معالق من عصير الليمون.

3 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

زيت نباتي.

طريقة تحضير شاورما الفراخ