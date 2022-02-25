طريقة عمل عجينة القطايف بحشوات مختلفة حلو وحادق

تعد طريقة عمل عجينة القطايف من أسهل المعجنات، التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل مثل الجاهزة تماما، كما أن مكوناتها والمقادير أسهل وأبسط ما يمكن، لا يخلو منها المطبخ في أي بيت، كما تشتهر القطائف بأنها من أحلى وأشهى الحلويات التي يتم تقديمها في شهر رمضان الكريم، وفيما يلي سوف نوضح المقادير والمكونات المطلوبة، لتحضير وصفة القطايف لتصبح مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، وأنواع مختلفة ومتنوعة لحشو القطائف.

المقادير والمكونات

عدد 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من دقيق السميد.

عدد 3 ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية (الجافة).

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

فانيليا.

عدد 2 كوب ونصف من الماء الدافئ للعجن (حسب الحاجة).

طريقة عمل عجينة القطايف بالخطوات

نقوم بخلط كافة المكونات الجافة (الدقيق، والسميد، البيكنج بودر، والخميرة الفورية، والملح والسكر والحليب الجاف) مع بعضها جيدا. نضيف الماء الدافئ إليهم بشكل تدريجي، في وعاء عميق، حتي نحصل على القوام الكريمي المطلوب لعجينة القطائف، والتي تشبه إلى حد ما عجينة الكريب. يترك الخليط في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر. نحضر مقلاة غير لاصقة أو مقلاة عادية ونمسحها بالزيت، ونضعها على نار متوسطة حتى تسخن. ثم نقوم بتقليب الخليط واستخدام المغرفة في صب العجين أو الدورق أو ملعقة. حاولي صب حلقات دائرية متساوية الحجم أو تشكيلها على حسب الرغبة. ثم نترك القطائف على النار حتى تظهر بعض الفقاقيع، ونتركها حتى تجف من السوائل نهائيا، ونخرجها. ونستمر هكذا حتى ننتهي من كمية العجين التي تم تحضيرها. ونخرجها في قالبا ونضعها جانبا بعيد عن بعضها حتى تبرد ونغطيها بفوطة نظيفة. بعد أن تبرد يمكن رصها فوق بعضها وتركها جانبا، حتى تظل طرية.

حشوات القطائف

يمكن حشو القطائف بالعديد من الحشوات المتنوعة والمختلفة، وتخزين القطايف النية للاستخدام لاحقا، حيث يمكن حشوها بوضع المكسرات بداخلها، وطيها الأطراف على بعضها واحكام غلقها، أو حشوها بالجبن الرومي والموزاريلا أو اللحم المفرومة، كما يمكن طيها فارغة على شكل لقيمات ومن ثم قليها في زيت ساخن، ونخرجها ونضعها في الشربات، وبعد ذلك نضع بداخلها حشو الكريم شانيته، ونغمسها في المكسرات المجروشه، أو النوتيلا.