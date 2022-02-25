طريقة عمل الكيكة العادية الاسفنجية والهشة بالبرتقال بأسرع طريقة

طريقة عمل الكيكة العادية التي تعد من الحلويات التي تقدم دائما مع الشاي وأنها يتم تقديمها في الاحتفالات ومناسبات أعياد الميلاد، الكيك من المأكولات المفيدة للأطفال ويتم عملها بالفانليا والبرتقال وأنها من الحلويات المحبوبة من خلال هذا المقال يتم الحصول علي المقادير وطريقة العمل للكيكة.

طريقة عمل الكيكة العادية

المقادير:



كيس بيكينج بودر.

كوبان دقيق فاخر.

ثلاث معالق فانليا.

كوب لبن.

اربع بيضات.

كوب من السكر.

نصف كوب زيت، وإليكم رابط طريقة عمل الجلي.

طريقة التجهيز

في الخلاط، نضرب ونقلب البيض مع الفانيلا، والسكر.

نضيف الزيت، واللبن، مع التقليب.

في أناء جديد، يتم وضع الدقيق والبيكينج بودر.

إضافة خليط البيض مع خليط الدقيق، ونضربهم في الخلاط .

نقوم بدهن قالب الكيك، ثم يتم وضع العجين، ويتم إدخالهم الفرن.

طريقة عمل الكيكة الهشة بالبرتقال

المقادير

كوبين دقيق متعدد الاستخدام.

كيلو عصير برتقال.

نصف كوب زيت طعام.

بشر قشر البرتقال.

كيس بيكينج بودر.

اربع بيضات.

كوب سكر، وإليكم رابط طريقة عمل الارز البسمتي

طريق العمل

القيام بجهيز الفرن لدرجة حرارة 18٠ مئوي.

نضع البيض و بشر قشر البرتقال في المضرب لزيادة حجم البيض.

يتم إضافة السكر و الزيت و عصير البرتقال مع التقليب حتي يتجانس الخليط.

خلط الدقيق مع البيكينج بودر ثم نضيف علي التوالي لخليط الكيك مع التقليب حتي يختفي الدقيق.

مع التقليب حتي يختفي الدقيق. يتم تجهيز قالب الكيك ودهانة بالزيت مع إضافة خليط الكيكة ثم يتم وضعة الفرن لمدة ساعة الأربع، وإليكم رابط طريقة عمل الفسيخ.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

المقادير



فواكه لتزين.

كوب دقيق.

لوز شرائح.

معلقة خل.

ربع كوب نشا.

كريمة مخفوقة.

كوب سكر بودرة.

معلقة بيكينج بودر.

خمس بيضات.

معلقة فانيليا.

طريقة تجهيز الكيكة الإسفنجية

يقفش البيض ويضع مع السكر والفانيليا، لمدة عشر دقائق. يتم إضافة الخل أثناء العجين. نقوم بخلط الدقيق مع النشا والبيكينج بودر. نضيف خليط البيض تدريجيا حتى التجانس. يتم وضع الخليط في صينية الفرن مدهونة بالدقيق، في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180. بعد النضج تخرج كيك ويتم التزين بالكريمة والفواكه واللوز، وإليكم رابط طريقة عمل البسبوسة.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة عمل الكيكة العادية والهشة بالبرتقال.