طريقة عمل بسكويت سكونز بالمربى بسهولة في البيت

طريقة عمل بسكويت سكونز بالمربى بسهولة البسكوت يتكون أساسا من الدقيق والسمن أو الزبد والسكر واللبن أو البيض, وهو بذلك له قيمة غذائية عالية, ويتم استخدامه في العديد من الأغراض, أن البسكوتات تختلف في تشكيلها تبعا لسمك العجينة فمثلا تشكل العجائن الطرية كما في عجينة الشو, أو تصب في صاج وتخبز ثم تقطع إلى أصابع أو مربعات أو مثلثات عقب خروجها من الفرن, أما العجائن المتوسطة السمك تشكل العجينة علي هيئة أسطوانات وتترك في الثلاجة ثم تقطع شرائح بالسكين وتخبز حسب نوعها مثل بعض تشكيلات البتيفور, وفى هذا المقال سوف نذكر عدة طرق مميزة وشهية بعجينة البسكوت بسهولة.

طريقة عمل بسكويت سكونز بالمربى



المقادير:

1/2 كيلو دقيق + ذرة ملح.

2 ملعقة سكر.

4 ملاعق زبدة.

1 كوب لبن.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

لدهان الوجه: بيضة مضروبة.

للتجميل: 2 ملعقة كبيرة مربى – 1 كوب كريمة.

الطريقة:

ينخل الدقيق مع الملح والبكينج بودر ويقلب الخليط جيدا حتى يختفى الزبد تماما, ثم يضاف السكر ويقلب الخليط جيدا. يعجن باللبن حتى تتكون عجينة ناعمة. تفرد العجينة بسمك نصف بوصة ثم تقطع بالقطاعة إلى قطع متساوية. ترص الوحدات في صينية مدهونة سمن ويدهن الوجه بالبيض,ويزج في فرن حار من 8 :10 دقائق. يترك ليبرد, ثم يجمل الوجه بالمربى والكريمة حسب الرغبة.

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المقادير:

4 ملاعق كبيرة دقيق.

4 ملاعق زبد بحجم البيضة.

بشر برتقال.

2 ملعقة كورن فلاور.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

1 ملعقة سكر بودرة للتجميل.

الطريقة: