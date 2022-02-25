نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الحلم “دريم كيك” ألذ كيك شيكولاتة ستجربوها ببيضة واحدة ومكونات متوافرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل كعكة الأحلام أو دريم كيك من أنواع الحلويات التي يجب أن تجربها إذا لم تكن قد صنعتها بعد لأنها رائعة ولذيذة وتحتوي على جميع المكونات التي نحبها جميعًا، تستغرق مدة التحضير 20 دقائق، أما مدة الطبخ تستغرق 40 دقائق كل ما تحتاج لعمل كيكة الأحلام الوقت الإجمالي 1 ساعة فقط.
طريقة عمل كيكة الحلم
مقادير عمل كيكة الأحلام تتكون من: 1 بيضة، ⅔ كوب طحين، 1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر، 1 ملعقة صغيرة بيكنغ صودا، ⅓ كوب كاكاو، 1 كوب سكر بودرة، ¼ كوب زيت نباتي، ½ ملعقة صغيرة نسكافيه، ½ ملعقة صغيرة فانيليا، 1 كوب ماء ساخن.
لسقي الكيك (طبقة الجناش): ½ كوب برش شوكولاته، ½ كوب كريمة سائلة ساخنة، قطر.
لتحضير البودينغ: 2 ملعقة كبيرة نشا الذرة، 2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو، ¼ كوب سكر بودرة، رشة ملح، 1 كوب حليب، 2 ملعقة كبيرة برش شوكولاته، ½ ملعقة صغيرة فانيليا.
لتحضير طبقة الشوكولاته: ½ كوب برش شوكولاته، 1 ملعقة كبيرة زبدة.
للتزيين: بودرة كاكاو.
طريقة تحضير الدريم كيك
- يُنخل الدقيق ومسحوق الكاكاو وصودا الخبز والبيكنج بودر والسكر في وعاء ويخلط جيدًا.
- يُضاف الزيت، النسكافيه، البيض، الفانيليا والماء الساخن ويقلب حتى تمتزج مكونات الكيك بالكامل.
- دهن صينية الكيك بالزيت وضعي المزيج فيها ثم ضعيها في الفرن واخبزيها على حرارة 180 درجة لمدة 25-30 دقيقة حتى تنضج ثم اتركيها جانباً حتى تبرد.
- لتحضير الغاناش: تُذوّب الشوكولاتة مع الكريمة الساخنة ويُحرّك حتى يصبح المزيج ناعمًا.
- وزعي الشراب على الكيك واسكبي الغاناش ووزعيه بالتساوي وضعيه في الثلاجة.
- نبدأ في تحضير البودنج: بوضع نشا الذرة والكاكاو والسكر والملح في وعاء والتقليب.
- نضيف الحليب ونقلب جيداً، ثم نضع المزيج على النار حتى يسخن قليلاً ثم نضيف رقائق الشوكولاتة ونستمر في الخفق حتى يتكاثف القوام.
- أضيفي الفانيليا وحركي ثم أطفئي النار واتركي المزيج يبرد قليلاً.
- أخرجي الكيك من الفريزر، ضعي البودينغ في الأعلى وصفي سطحه ثم ضعيه في الفريزر.
- تذوب الشوكولاتة والزبدة في الماء الساخن مع الاستمرار في التقليب، ضع الطبقة الأخيرة فوق البودينغ وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل.
- زيّنيها بمسحوق الكاكاو حتى تصبح كعكة الأحلام جاهزة للتقديم.