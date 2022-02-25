نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الحلم “دريم كيك” ألذ كيك شيكولاتة ستجربوها ببيضة واحدة ومكونات متوافرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كعكة الأحلام أو دريم كيك من أنواع الحلويات التي يجب أن تجربها إذا لم تكن قد صنعتها بعد لأنها رائعة ولذيذة وتحتوي على جميع المكونات التي نحبها جميعًا، تستغرق مدة التحضير 20 دقائق، أما مدة الطبخ تستغرق 40 دقائق كل ما تحتاج لعمل كيكة الأحلام الوقت الإجمالي 1 ساعة فقط.

طريقة عمل كيكة الحلم

مقادير عمل كيكة الأحلام تتكون من: 1 بيضة، ⅔ كوب طحين، 1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر، 1 ملعقة صغيرة بيكنغ صودا، ⅓ كوب كاكاو، 1 كوب سكر بودرة، ¼ كوب زيت نباتي، ½ ملعقة صغيرة نسكافيه، ½ ملعقة صغيرة فانيليا، 1 كوب ماء ساخن.

لسقي الكيك (طبقة الجناش): ½ كوب برش شوكولاته، ½ كوب كريمة سائلة ساخنة، قطر.

لتحضير البودينغ: 2 ملعقة كبيرة نشا الذرة، 2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو، ¼ كوب سكر بودرة، رشة ملح، 1 كوب حليب، 2 ملعقة كبيرة برش شوكولاته، ½ ملعقة صغيرة فانيليا.

لتحضير طبقة الشوكولاته: ½ كوب برش شوكولاته، 1 ملعقة كبيرة زبدة.

للتزيين: بودرة كاكاو.

طريقة تحضير الدريم كيك