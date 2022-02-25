وصفة سحرية فعالة لصبغ الشعر باللون البني اللامع طبيعياً بدون أي إضافات، نقدم لكم اليوم طريقة التخلص من الشعر الأبيض والحصول على شعر بني في خلال ساعتين من المنزل. لتحضير هذه الوصفة سوف نستعين بالقهوة كعنصر أساسي فهي تعطي الشعر لون بني طبيعي وتزيد من لمعان الشعر، نحتاج أيضاً إلى نشا الذرة فهو يحافظ على لمعان ونعومة الشعر، كذلك سوف نستخدم صفار البيض فهو يساعد على جعل الشعر أكثر حيوية ولمعان كما يزيد من كثافة الشعر ويعالج الشعر التالف والمتقصف، بالإضافة إلى خل التفاح فهو يعمل كمثبت للون الشعر كما يعطي الشعر لمعانا وبريقا.

صبغ الشعر باللون البني اللامع

المقادير التالية تكفي للشعر القصير فإذا كان لديك شعر طويل يمكنك مضاعفة مقادير المكونات المستخدمة:

ملعقة كبيرة من القهوة. ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو المر. ملعقة كبيرة من نشا الذرة. صفار بيضة. ملعقة كبيرة من خل التفاح.

نضف القهوة والماء في إناء مناسب ثم نحرك قليلاً وبعدها نرفع الإناء على النار ليغلي لمدة 5 دقائق، وبعد أن تغلي القهوة جيداً اتركها جانباً حتى تبرد ثم صفي مغلى القهوة بإستخدام مصفاة، ومن جانب آخر نضع القهوة سريعة الذوبان في قدر مع إضافة مسحوق الكاكاو المر ونشا الذرة، ثم نضف مصفى مغلى القهوة وبعدها نمزج المكونات جيداً ثم نضع القدر على نار هادئة لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي وعندما نحصل على الخليط الكريمي نطفئ النار ثم نترك المزيج حتى يبرد، وبعد ذلك نضف إليه صفار البيضة ونمزج بشكل جيد ثم نضف خل التفاح ونمزج مرة أخيرة.

التخلص من الشعر الأبيض

قسمي شعرك إلى عدة أجزاء متساوية ثم ضعي هذا الخليط على كل جزء من الشعر، ضعيه على شعرك بفرشاة مكياج أو فرشاة صبغ ثم غطي شعرك بقبعة استحمام أو غلاف بلاستيكي، واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين أو أكثر فكلما تركته على شعرك لفترة أطول يظهر اللون أغمق، بعد ذلك اغسلي شعرك كالمعتاد وستلاحظين على الفور أن لون شعرك قد تحول إلى اللون البني، وإذا كان شعرك شديد السواد يمكنك تكرار الوصفة عدة مرات ويمكنك أيضاً إستخدام هذه الوصفة لصبغ الشعر الرمادي.