طريقة عمل لقمة الباشا التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

لقمة الباشا التركية ، تعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتعتبر من الحلويات التي تقدم باردة وسريعة في التحضير اي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الحلويات التي تتميز مذاقها الشهي وشكلها الجذاب، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي وخاصتاً تركية، ويرجع أصل هذه الحلوى الي المطبخ التركي الذي يتميز بوصفاته اللذيذة والرائعة، وتبحث دائماً الأمهات على طريقة تحضيرها بسهولة وبدون تكلفة، وتتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة في كل منزل وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير لقمة الباشا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل لقمة الباشا التركية

تتكون لقمة الباشا اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كوب ونصف من الدقيق.

ليتر من الحليب الدافئ.

كوب من جوز الهند المبشور.

مقدار كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير الكريمة

هناك بعض المكونات لعمل الكريمة وهي كالتالي:-

علبة من كريم شانيته.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير لقمة الباشا التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الدقيق والسكر ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف إليها الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر جيداً حتى الغليان. نضيف بعد ذلك الزبدة ونخلط المكونات جيداً باستخدام المضرب. ثم نوزع جوز الهند في صينية زجاجية ونسكب عليها الخليط ونزينها بالفستق. لتحضير الكريمة نخلط بودرة الكريمة مع الحليب بواسطة المضرب حتي الحصول على خليط كريمي. ثم نوزعها فوق خليط الدقيق في الصينية وتزيينها بالفستق. بعد ذلك ندخلها الثلاجة لمدة ساعة ثم تلف على شكل رول وتقطيعها وتقديمها بالهنا والشفا.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-