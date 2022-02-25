طريقة تحضير خبز الشوفان لاستخدامة في انظمة الرجيم الصحي

يعتبر الخبز المشبع من أفضل أنواع الخبز التي تتسم بالمذاق الجيد بالإضافة لضمها للكثير من المكونات الصحية التي من بينها الشوفان والكينوا التي تحتوي على كم كبير من الفيتامينات والمعادن ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير خبز الشوفان المشبع في المنزل، ويتميز خبز الشوفان بامكانية استخدامه في الانظمه الصحية.

طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع

يعتبر خبز الشوفان من المأكولات الصحية التي تحتوي على الكثير من الفوائد وتتساءل الكثير من السيدات عن طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع والمقادير هي:

كأسان من دقيق القمح الأسمر. كأس من الشوفان الخشن. ربع كأس من الكينوا. ربع كأس من جنين القمح. ربع كأس من بذور الشيا. ربع كأس من بذور الكتان. نصف كأس من المياه الدافئة. ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. ملعقة من الخميرة. ربع كأس من الزيت. ربع كأس من اللبن البودرة. ملح.

مقادير التقديم:

رومي مدخن. بيض مسلوق. سلطة.

خطوات تحضير خبز الشوفان المشبع: