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عمر شويل - جدة طريقة تحضير خبز الشوفان لاستخدامة في انظمة الرجيم الصحي - ثقفني
يعتبر الخبز المشبع من أفضل أنواع الخبز التي تتسم بالمذاق الجيد بالإضافة لضمها للكثير من المكونات الصحية التي من بينها الشوفان والكينوا التي تحتوي على كم كبير من الفيتامينات والمعادن ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير خبز الشوفان المشبع في المنزل، ويتميز خبز الشوفان بامكانية استخدامه في الانظمه الصحية.
طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع
يعتبر خبز الشوفان من المأكولات الصحية التي تحتوي على الكثير من الفوائد وتتساءل الكثير من السيدات عن طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع والمقادير هي:
- كأسان من دقيق القمح الأسمر.
- كأس من الشوفان الخشن.
- ربع كأس من الكينوا.
- ربع كأس من جنين القمح.
- ربع كأس من بذور الشيا.
- ربع كأس من بذور الكتان.
- نصف كأس من المياه الدافئة.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة من الخميرة.
- ربع كأس من الزيت.
- ربع كأس من اللبن البودرة.
- ملح.
مقادير التقديم:
- رومي مدخن.
- بيض مسلوق.
- سلطة.
خطوات تحضير خبز الشوفان المشبع:
- يتم تحضير خبز الشوفان المشبع بخطوات بسيطة للغاية وبمقادير غير مكلفة وفي وقت سريع دون أي مجهود وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير خبز الشوفان المشبع:
- الحصول على طبق عميق ويتم وضع فيه كلًا من المياه الدافئة والخميرة والعسل ويتم تقليبهم جيدًا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة الزيت واللبن البودرة والشوفان الخشن والكينوا مع الاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة رشة من الملح.
- يتم إضافة جنين القمح وبذور الكتان مع بذور الشيا والاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة الدقيق الأسمر.
- الاستمرار في تقليب المقادير بصورة جيدة لحين أن يتم الحصو على عجينة متماسكة.
- القيام بفرد العجينة ثم يتم تقطيعها إلى أشكال دائرية ثم الحصول على صينية مدهونة بكمية من الزيت.
- يتم رص قطع العجينة في الصينية ثم يتم إشعال الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية ويتم وضعها في الفرن وتركها لحين أن تنضج شرائح الخبز بشكل نهائي.
- يتم وضع الخبز في طبق التقديم بجانب طبق البيض المسلوق أو الرومي المدخن وطبق من السلطة وبالهناء عليكم جمعيًا.
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