حضري أصابع التمر بالسمسم اللذيذة في بقوام هش يذوب بالفم

تعد أصابع التمر بالسمسم ، من أنواع الحلويات السهلة التي يمكن استهلاكها طيلة أيام السنة، ويكثر الإقبال علي تناولها في شهر رمضان الكريم والاعياد والمناسبات، تعتبر أيضاً من المعجنات التي يحب تناولها الكثير من الناس جانب كوب من الشاي أو القهوة، فهي من أشهي وألذ أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها للضيوف كنوع من المقبلات، وهي عبارة عن عجين بالعجوة، وهي من الحلويات التقليدية المنتشرة في العراق، وهي من المخبوزات الشهية التي يتم تقديمها بكثرة في الأعياد، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل أصابع التمر بالسمسم في المنزل.

مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم

هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوة اللذيذة في المنزل وهي كما يلي:-

3 أكواب من الدقيق.

2 كوب من حليب البودرة.

مقدار 2 كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب ماء دافئ.

معلقة كبيرة خميرة.

عجينة التمر.

معلقة كبيرة هيل بودرة.

معلقة صغيرة قرفة.

2 معلقة كبيرة ماء ورد.

سمسم للزينة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات عمل أصابع التمر بالسمسم اللذيذة والهشة في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

في وعاء علي حدة تؤخذ معلقة من السكر، وتخلط مع الخميرة والماء الدافئ، وتوضع جانباً. ثم في وعاء العجان الكهربائي، ينخل الدقيق مع السكر البودرة والحليب، ويتم خفقهم جيداً. بعد ذلك يضاف إليهم الماء والزيت بالتناوب، في وعاء العجان أثناء دورانها. عند الانتهاء تغطي وتترك لترتاح، لمدة لا تقل عن ساعة، في هذه الأثناء نحضر عجينة التمر. يتم عجنها مع الهيل والقرفة وماء الورد جيداً، حتي تمتزج المكونات جيداً. ثم نقوم بتبطين صينية الخبز بورق الزبدة، ويحمي الفرن علي درجة حرارة 170 مئوية. تحضر العجينة وتقطع وتمد علي شكل شرائط، ثم تشكل أيضاً عجينة التمر، إلي شرائط اسطوانية. تحشي بعد ذلك كل شريط عجينة بشريط من التمر، وتلف علي شكل اسطواني، وتقطع إلي اجزاء، وتدحرج بالسمسم علي الوجه. ترص بصينية الخبز وتخبز، حتي تكتسب اللون الذهبي الفاتح، ثم ترفع من الفرن. عندما تبرد توضع في طبق التقديم، وتقدم بصحة والعافية.

أسرار نجاح الحلويات

سوف نقدم لكم بعض النصائح المهمة للنجاح وصفات الحلويات وهي كالاتي:-