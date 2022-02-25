طريقة عمل كباب الحلة بالصوص بطرق متعددة ومميزة صحية 100%

طريقة عمل كباب الحلة بالصوص والذي يعد من الأكلات المصرية الشهيرة والمميزة التي لها مذاق ممتاز لدي الكثير من الناس ويتم عملها في العزائم والمناسبات والتجمعات وبالأخص علي مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم، وأنها من المأكولات التي يتم طهيها في وقت قصير وبطريقة سهلة تعتمد علي اللحم ومن خلال هذا المقال نتناول تقرير كافي عن المقادير وطريقة العمل والأعداد.

طريقة عمل كباب الحلة بالصوص

من السهل عمل كباب الحلة بالصوص بعدة خطوات ولكن أولا يجب توفير المقادير التالية:



كوبين ماء ساخن.

نصف كيلو لحم جزاري قطع.

معلقة زيت طعام كبيرة.

نصف كيلو بصل مفروم.

معلقة من السمن.

رشه فلفل اسود.

شوية ملح.

بهارات لحم حسب الرغبة، ونذكركم برابط طريقة عمل الكيكة العادية.

طريقة التجهيز والعمل

نحضر قدر يتم وضع الزيت والسمن ثم يترك علي النار حتي يسخن. نقوم بعدها بوضع مكعبات اللحم ثم تنتظر على نار عالية حتى يتم تسويتها. يتم تشويح اللحم حتى نحصل علي اللون الذهبي. نقوم بإضافة البصل مع اللحم ثم التقليب حتى تشويح البصل ليصبح اللون ذهبي. القيام برش الفلفل الأسود للحصول علي النكهة. وضع كوب من الماء الساخن على اللحم و البصل ثم التقليب حتي يتم مزج الخليط والقيام بالتغطية مع تهدئة النار. يتم تقليب اللحم من وقت للأخر مع المتابعة حتى لا يتم الحرق وتغير الطعم، واليكم طريقة عمل العصيدة. نضيف كوب جديد من الماء الساخن بعد ٣٠ دقيقة بعد تهدئة النار. يتم تغطية القدر ثم متابعة. حتي إذا جف الماء ولم يتطيب اللحم يتم القيام بإضافة كوب زيادة من الماء. يتم اقترب اللحم من التطيب يتم إضافة معلقة من الملح ثم التقليب وتركها لمدة ٥ دقائق حتى تندمج كل الأطعمة وتكون متساوية وعدم جفاف اللحم، واليكم طريقة عمل الكاتشب. ثم يتم تقديمها ساخنة مع الأرز بالعافية والصحة والهنا.

طريقة عمل كباب الحلة بالطماطم

المقادير المطلوبة



ثمرتين أو ثلاثة طماطم مفرومة.

نصف كيلو لحم قطع مكعبات.

رشه ملح.

شوية فلفل اسود.

ثلاث حبات هيل.

معلقة سبع بهارات.

بصلتين مفروم.

معلقة سمن.

نصف كوب ماء.

ورقتين غار.

قرن فلفل احمر مفروم.

طريقة التجهيز والعمل

نجهز وعاء يتم وضع السمن على نار متوسطة حتى الذوبان. نضيف اللحم مع التقليب بالسمن . نضع الهيل وورق الغار ونقليب مع اللحم حتى يتغير اللون. نرش الفلفل الأسود ثم يتم التقليب، واليكم طريقة عمل الكسكس المغربي. ونضيف البصل مع التقليب مع اللحم حتى يتم نضج وتطيب اللحم. نضع الفلفل الأحمر والطماطم. مع التقليب المستمر للخليط على النار حتى تذبل. نضيف السبع بهارات والملح مع التقليب. نصب الماء ونغطي الوعاء، ونترك الخليط على النار حتى يطيب مع التقليب كل مدي. ثم يتم إنزال الوعاء من علي النار ويتم تقديم الكباب في طبق علي صينية التقديم، طريقة عمل اللحمة المشوية.

طريقة عمل كباب حلة بطريقة الشيف حسن

المقادير



الملح، الفلفل الأسود حسب الرغبة.

رشه جوز الطيب.

ماء ساخن.

نصف كيلو لحم من الموزة.

خمس فصوص ثوم شرائح.

نصف كيلو بطاطس قطع.

اربع بصلات شرائح.

ربع كوب سمن، واليكم طريقة عمل الجريش السعودي.

طريقة العمل

يتم إضافة السمن في أناء عميق على النار حتى الذوبان. نقوم بوضع البصل الشرائح مع التقليب حتى يتغير للون الذهبي. نضيف رشه جوزة الطيب مع فصوص الثوم مع الملح مع البهارات حتي يتم الخلط. ثم نضع اللحم بعد أن يصبح البصل باللون الذهبي الفاتح. نترك اللحم على جانب واحد بدون تقليب حتى يأخذ صدمة ولا يتم أخراج الماء ثم نضيف رشه من جوزة الطيب. يتم وضع ملعقة من السمن في الطاجن وتركة في الفرن حتى يتم التسخين. نضيف البطاطس ثم نصب اللحم ويتم أدخاله الفرن حتى تصبح كل المكونات ناضجة ومستوية، ثم نقوم بقدميه مع الأرز، واليك طريقة عمل المسكوف العراقي.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل كباب الحلة بالصوص بطرق متعددة ومميزة صحية 100%.