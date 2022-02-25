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عمر شويل - جدة تحضير الكيكة المخملية في الخلاط بأسهل طريقة وبطعم في منتهى الجمال، نشارك معكم اليوم طريقة سريعة لإعداد كيك الشمواه أو الكيك المخملي بخطوات بسيطة من منزلك، الكيكة المخملية إحدى أنواع الكيك ذات القوام الناعم والمميزة بطبقات متنوعة ومتناسقة مع طعم مضبوط للغاية. إليكم المقادير المطلوبة والطريقة الأسهل لتحضير كيكة الشمواه المعروفة بإسم الكيكة المخملية بسكر معتدل وطعم مميز لا يقاوم.

تحضير الكيكة المخملية بأسهل طريقة

المقادير المضبوطة واللازمة لإعداد كيك الشمواه المخملية هي:

2 كوب دقيق + 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى.

نصف كوب زيت + نصف كوب حليب دافئ.

كوب ونصف سكر.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر + ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان + ملعقة صغيرة فانيليا.

لتسقية الكيك سنحضر كوب ونصف حليب ساخن + ملعقة ونصف كبيرة قهوة سريعة الذوبان بالاضافة إلى ملعقتي سكر.

للطبقة الثانية سنحضر 3 كوب حليب + 3 باكيت كريم كراميل + 17 حبة بسكويت سادة إضافة إلى عبوة قشطة 170 جرام.

للتزيين سوف نستعين بقليل من الكاكاو الخام أو النسكويك.

نحضر قالب كيك قابل للفتح مقاس 25 سم وندهنه بزبدة أو سمن ونقوم بتجهيز الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم نضف البيكنج بودر والكاكاو إلى الدقيق ثم نقوم بغربلتهم ونضعهم في وعاء، ومن جانب آخر نضف البيض إلى الخلاط الكهربائي أو العجان مع إضافة السكر والفانيليا، ثم نخلط جيداً على أعلى سرعة لمدة 4 دقائق وبعد ذلك نوقف خلط ونضف الحليب والزيت مع إضافة القهوة سريعة الذوبان.

كيكة الشمواه بخطوات بسيطة

نخلط مجدداً لمدة 30 ثانية تقريباً وبعد ذلك نضف هذا الخليط إلى خليط المواد الجافة ونقلب بشكل جيد، حتى يتجانس قوام الخليط ويصبح بدون تكتلات ثم نسكب خليط الكيك في القالب وندخله الفرن رف أوسط لمدة 45-40 دقيقة، وبعد خروج الكيك نتركه جانباً 10 دقائق تقريباً حتى يهدأ وأثناء هذا نحضر خليط التسقية، نضف القهوة سريعة الذوبان والسكر إلى الحليب الساخن ونخلط جيداً ثم نسكب هذا الخليط على الكيك ونتركه جانباً.

في إناء نضف الحليب وبودرة الكريم كراميل ثم نقلب على البارد وبعد ذلك نرفعه على النار مع الإستمرار في التقليب، حتى يثقل القوام وبعدها نرفعه عن النار ونضعه في الخلاط مع إضافة حبات البسكويت والقشطة ثم نخلط جيداً، ثم نسكب خليط الكريم كراميل على الكيك وبعدها نترك القالب لمدة ربع ساعة تقريباً ثم ندخله الثلاجة لمدة ساعتين، وللتزيين نضع طوابع بشكل ما ونرش كاكاو خام ثم نزيل الطوابع بحرص، ونفتح القالب ثم نقطع الكيك ويصبح جاهز للتقديم.