الهريسة المصرية اللذيذة بدون خميرة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة

الهريسة المصرية ، من أجمل الحلويات الشرقية التي تشتهر بها مصر وجميع البلاد العربية، ويتم تقديمها بعدة طرق مختلفة، وهى للذيذة وطعمه رائع مكوناتها بسيطة لا يخلو بيت منها، وكثير من الناس يفضلون تناولها في أوقات العصاري، أو في الصباح، حتى تعطي لهم الطاقة والحيوية أثناء النهار، وهى سريعة التحضير وتتميز بقوامها الدائب وشكلها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الهريسة المصرية بدون خميرة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة.

مكونات الهريسة المصرية اللذيذة

تحتوي على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيس من البسبوسة.

كوب من الدقيق الفاخر.

مقدار كوب من السكر.

كوب ونصف من جوز الهند.

كوب الاربع من السمنة السائلة.

ربع كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الشربات الثقيل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ كوب من الشربات الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الهريسة المصرية اللذيذة بدون خميرة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به السكر، والبسبوسة، وجوز الهند، والدقيق ونقلب مع بعض. ثم نقوم بإضافة السمنة على الخليط ونقلب بواسطة اليد حتى نحصل على قوام متفتت. نقوم بإضافة الحليب على ربع كوب الشربات، ونضيف إليهم الفانيليا ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الحليب على الخليط السابق ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ثم نقوم بوضع الخليط داخل الصينية. نقوم بتوزيع عجينة الهريسة على الصينية كلها، ثم نساوي الوجه بواسطة ملعقة حتى يصبح متسوي وناعم. يتم تزين الصينية بالمكسرات، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. بعد أن تتحمر وتنضج تماماً، نقوم بإخراجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد مباشرة حتى تتشرب جيداً. نتركها تبرد تماماً ثم نقوم بتقطيع الصينية إلي مربعات متوسطة الحجم ونرصها على طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

سر نجاح الهريسة بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح التي تساعدك على عمل حلويات مضبوطة بالمنزل وهى كالتالي:-