نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كعك الشاي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي
كعك الشاي بالسمسم ، يعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، حيث أنه يمكن تناولها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر من المعجنات الهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله بدل من شرائه من المحلات، حيث أنه يتكون من مكونات متوفرة في كل منزل وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كعك الشاي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل كعك الشاي بالسمسم
يتكون كعك الشاي بالسمسم اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- 4 أكواب من الدقيق الفاخر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من دبس العنب.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من السمسم للتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كعك الشاي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والملح ونقلب المكونات جيداً ثم نقوم بعمل فتحة في المنتصف.
- ثم نضيف بعد ذلك الخميرة الفورية والسكر والماء ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية.
- نغطي بعد ذلك العجينة بورق النايلون وقطعه من القماش ونتركها جانباً حتى تتحمر.
- ثم بعد ذلك تحضير مقلاة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت حتي يسخن ثم نضع السمسم يتحمص.
- نقوم بعجن العجينة بعد أن تحمر ثم نقسم العجينة الي كرات متساوية ونضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
- ثم نرش عليها السمسم ونتركها حتي تخمر مرة أخرى لمدة ساعة كاملة وتصبح جاهزة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ