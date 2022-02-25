نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتخزين الليمون من السنة للسنه بدون تغيير في لونه أو طعمة بأسرار تجار الليمون في المقال التالي
الليمون من أهم الخضروات التي يتم استخدامها في العديد العديد من الواجبات والاصناف و العصائر ويتم استخدام الليمون أيضا احد الفواكه لانه يتم إعداد العصائر المثلجة باستخدام الليمون كما أنه يتم إضافة الليمون لسلطة الفواكه حتى يعطيها ليمون طعم مميز ومختلف لذلك فهو من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل تمامًا ولا بد أن تكون متوفرة في المنزل طوال الوقت لذلك يجب الحرص على تخزين كميات كبيرة من الليمون في المنزل حتى يكون الليمون جاهز وهذه الطريقة هي طريقة تخزين الليمون داخل الثلاجة باستخدام بعض المكونات التي تساعد على بقاء الليمون لفترة طويلة داخل الثلاجة دون أن يفسد.
طريقة تخزين الليمون من السنة إلي السنة
ينصح باستخدام الثلاجة في تخزين الليمون والابتعاد عن الفريزر نهائيا لأن الفريزر يحول الماء الموجودة في الليمون إلى ثلج ويكون من الصعب إعادة استخدام هذا بعد أن يتجمد وفيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى يستطيع تخزين الليمون في الثلاجة:
- نحضر كمية كبيرة من الليمون الذي نرغب في تخزينه.
- بعد ذلك نبدأ في تنظيف هذا الليمون من الخارج.
- نحضر أوراق الألمنيوم حتى يتم تغليف كل حبة من حبات الليمون باستخدام أوراق الألمنيوم.
- بعد ذلك نضع الليمون الذي تم استخدام اوراق الألمنيوم معه داخل علبة محكمة الإغلاق حتى يتم تخزين الليمون في هذا المكان.
نصائح مهمة أثناء تخزين الليمون
حتى يتم تخزين الليمون في المنزل بطريقة صحيحة لابد من اتباع هذه التعليمات حتى تحافظ على الليمون وهي:
- لا بد من الابتعاد عن تخزين الليمون داخل الفريزر والاكتفاء بتخزين الليمون في ثلاجة حتى لا يفسد الليمون.
- لابد من اختيار الليمون بطريقة صحيحة حتى نحصل على الليمون جيد بعد تخزينه لفترة طويلة.
- يجب اختيار الليمون الذي يكون لونه بين اللون الأصفر واللون الأخضر لانه طعم الليمون يكون مناسب اما الليمون الذي يكون لونه أخضر تمام
- أن يكون جاف وليمون الذي يكون لونه اصفر تمامًا وأن يكون يحتوي على كمية كبيرة من السوائل من الأفضل أيضا أن يكون حجم ليمون متوسط بين الكبير والصغير
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