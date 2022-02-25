بمكونات بسيطة أعملي العيش في البيت بطريقة المخابز وبطعم خفيف وهش

طريقة عمل العيش ف البيت باقل وقت، يعتبر الخبز غذاء رئيسي في المنزل لكثير من السكان في كل القارات حول العالم، لأنه يتم تحضيره بطرق مختلفة حول العالم تختلف باختلاف الدولة، فيتم تحضيره من عناصر مختلفة: القمح، الذرة، الشعير، وكان في البداية يتم صنعه في المنزل على اليد ولكن حالياً هناك آلات صناعية مخصصة لصناعة الخبز، ولكن حالياً يفضل الجميع تحضيره في المنزل.

طريقة عمل الخبز العادي في البيت

المقادير:

كيلو جرام من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

ملعقة سكر كبيرة.

رشه ملح صغيرة.

كمية ماء دافئ للعجين.

طريقة التحضير:

نضع أولاً الدقيق، الخميرة، السكر، الملح في وعاء عميق.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجنه بعد ذلك، يفضل أن يكون العجن باليد ليتكون خليط متماسك.

بعد ذلك نغطي العجين لمدة عشر دقائق حتى يختمر، ثم نقسم العجين لكرات متوسطة الحجامة ونغمس الكرات في الدقيق لمدة ربع ساعة.

ثم نسخن الفرن على حرارة مرتفعة.

نبدأ بمد العجين على سطح صلب ونفردها، ثم نضع العجين داخل الصينية ومنها إلى الفرن حتى ينضج ونخرجه من الفرن.

طريقة عمل خبز الصاج في البيت

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الخبز لا يحتاج إلى الفرن لتحضيره ونضجه، ولكن يتم تحضيره في طاسة أو صاج على الحرارة المرتفعة، ويتم تحضيره كما يلي:

المقادير:

عدد ٣ أكواب دقيق.

مقدار كوب ماء.

ملعقتان من الخميرة.

ملعقة ملح كبيرة.

ملعقة سكر كبيرة.

مقدار نصف كوب ماء دافئ العجن.

طريقة التحضير: