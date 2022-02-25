مقرمش وصحي.. إليكم أفضل طريقة لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت

الباذنجان المقلى من الأكلات الشهية التي يفضل الكثير تقديمها كطبق جانبي فهو يدخل فى تحضير العديد من الوجبات مثل المسقعة ومقلوبة الباذنجان والباذنجان باللحمة المفرومة أو إعداده كسلطة وغيرها، فالباذنجان من الأكلات المفيدة لاحتوائه على الحديد والكثير من الفيتامينات ولكن المشكلة التي تواجه الكثير من السيدات عند قلى الباذنجان وتخفض من قيمته الغذائية هو أنه يمتص الكثير من الزيت عند القلى وهو ما يكون له تأثير سلبي على صحة الجسم وخاصة القلب إضافة إلى أن ذلك يتسبب فى زيادة الوزن وهو ما يكون من الأمور المزعجة، لذلك جئنا لكى بطريقة مبتكرة تضمن لكى قلى الباذنجان بطريقة صحية دون أن يشرب ولا نقطة زيت مع الاحتفاظ بقرمشته وعناصره الغذائية.

حيلة بسيطة لقلي الباذنجان بدون ما يتشرب زيت

قومى بتقشير الباذنجان وتقطيعه إلى شرائح.

ضعي الباذنجان فى مصفاة ورشي عليه القليل من الملح واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يتخلص من كافة السوائل الموجودة به.

اخرجي شرائح الباذنجان وقومى برصها فى صينية فرن مع دهن الشرائح بقليل من الزيت من أعلى ومن أسفل.

ادخلي الصينية إلى الفرن واتركي الباذنجان لمدة نصف ساعة.

عندما ينضج الباذنجان ويأخذ اللون الذهبي المميز أخرجيه من الفرن.

يصبح بذلك الباذنجان جاهز على التقديم.

كيف أقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت

قومى بتقشير الباذنجان وتقطيعه إلى شرائح أو بحسب الطريقة المفضلة لكى.

قومى بنقع الباذنجان فى ماء بارد واتركيه لمدة ساعة كاملة لامتصاص الرطوبة من خلايا الباذنجان.

ضعي الباذنجان فى مصفاة ورشي عليه القليل من الملح واتركيه لمدة نصف ساعة ثم قومى بشطفه وتركه حتى يجف.

ضعي شرائح الباذنجان فى حليب واتركيها منقوعة لمدة ساعة.

ضعي شرائح الباذنجان فى وعاء وادخليه إلى الميكرويف لمدة خمس دقائق مما يساعد فى منعه من امتصاص الزيت نهائيا.

بعد ذلك يمكنك شويه فى الفرن بعد دهن الشرائح بكمية قليلة من الزيت.

وكانت هذه أفضل الطرق للحصول على باذنجان مقلي مقرمش بدون ما يشرب الزيت، ويكون صحي للأشخاص الممنوعين من تناول الوجبات المقلية، جربيها الآن.