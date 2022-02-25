هينور بشرتك.. معجزة كريم لبان الذكر السحري لتبيض البشرة وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة نهائيا

يستخدم لبان الذكر في علاج العديد من المشاكل الصحية التي تعاني منها البشر كما انه يستخدم في تكوين المستحضرات التجميلية التي ‏تساعد على العناية بالبشرة خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها تفتيح وتبيض البشرة باستخدام لبان الذكر وذلك من خلال إعداد كريم يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من ‏البقع الداكنة وأثار حب الشباب والتجاعيد التي تظهر على البشرة وذلك باستخدام بعض المكونات الطبيعية واحد هذه المكونات الطبيعية ولبان الذكر ويتم اضافة بعض المكونات الأخرى مع لبان الذكر حتى نحصل هذا الخليط.

مكونات كريم لبان الذكر لتبييض البشرة

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريم يساعد على تفتيح البشرة ‏بشكل عميق والتخلص من البقع الداكنة التي تكون موجودة على البشرة وهذا الكريم يتكون من مجموعة من المكونات الطبيعية برجها لبان الذكر وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات وهي:

ملعقة كبيرة من ماء الورد

½ كوب كبير من الماء المغلي

ملعقة كبيرة من لبان الذكر البودرة

ملعقة ‏نشا كبيرة.

وعاء حتى يتم جمع المكونات فيه.

خطوات إعداد كريم التفتيح باستخدام لبان الذكر

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حتى نستطيع إعداد كريم يعمل على تفتيح وتبيض البشرة لابد من اتباع الخطوات التالية:

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