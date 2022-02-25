نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور بشرتك.. معجزة كريم لبان الذكر السحري لتبيض البشرة وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة نهائيا في المقال التالي
يستخدم لبان الذكر في علاج العديد من المشاكل الصحية التي تعاني منها البشر كما انه يستخدم في تكوين المستحضرات التجميلية التي تساعد على العناية بالبشرة خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها تفتيح وتبيض البشرة باستخدام لبان الذكر وذلك من خلال إعداد كريم يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وأثار حب الشباب والتجاعيد التي تظهر على البشرة وذلك باستخدام بعض المكونات الطبيعية واحد هذه المكونات الطبيعية ولبان الذكر ويتم اضافة بعض المكونات الأخرى مع لبان الذكر حتى نحصل هذا الخليط.
مكونات كريم لبان الذكر لتبييض البشرة
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريم يساعد على تفتيح البشرة بشكل عميق والتخلص من البقع الداكنة التي تكون موجودة على البشرة وهذا الكريم يتكون من مجموعة من المكونات الطبيعية برجها لبان الذكر وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات وهي:
- ملعقة كبيرة من ماء الورد
- ½ كوب كبير من الماء المغلي
- ملعقة كبيرة من لبان الذكر البودرة
- ملعقة نشا كبيرة.
- وعاء حتى يتم جمع المكونات فيه.
خطوات إعداد كريم التفتيح باستخدام لبان الذكر
حتى نستطيع إعداد كريم يعمل على تفتيح وتبيض البشرة لابد من اتباع الخطوات التالية:
- يتكون لبان ذكر من العديد من الخصائص الطبيعية التي تساعد على تحسين مظهر البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتجاعيد وغيرها من العلامات على البشرة.
- ويتم إعداد هذا الكريم من خلال خلط جميع المكونات النشا واللبان الذكر المطحون وماء الورد والماء المغلي ونبدأ في تقليب المكونات معًا حتى تصبح متماسكة وجاهزة ولها نفس قوام الكريم بعد ذلك يتم استخدامها على البشرة مباشرة.
- نضع هذا الكريم داخل علبة المناسب حتى يتم تخزين الكريم أولا في الثلاجة حتى تماسك بعد ذلك يتم تخزين الكريم في درجة حرارة الغرفة وحتى نحصل على نتيجة فعالة لابد من استخدام الكريم يوميا حتى يكون تاثير الكريم على البشرة واضح.
- أفضل توقيت لاستخدام الكريمات البشرة هو وقت ما قبل النوم
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